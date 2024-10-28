Зарплаты послов Украины
Самую большую зарплату получает посол Украины в Молдове Марко Шевченко, летом в среднем его ставка за месяц составляла 102 795 гривен после вычета налогов.
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В марте 2024 года посла уволили президентским указом. Несмотря на это, МИД подтвердил, что посол продолжал получать зарплату в течение лета. В августе ему было выплачено всего 186 349 гривен. В министерстве уточнили, что эта сумма включает 10 525 гривен как надбавку за доступ к государственной тайне, а также 220 964 гривен за ежегодный отпуск после длительной командировки продолжительностью 121 календарный день. Эти цифры приведены без учета налогов.
На втором месте находятся посол Украины в Чили Юрий Дюдин – 63 794 гривны. А тройку лидеров замыкает посол Австрии Василий Химинец – 63 550 гривен.
На четвертом и пятом месте находятся посол в Германии Алексей Макеев и посол двух посольств Польши и Чехии Василий Зварич. Они получают по 63 470 гривен.
Еще много получают послы в:
- США;
- Канаде;
- Великобритании;
- Франции;
- Японии.
Обратите внимание! Зарплата бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного как посла в Великобритании сейчас составляет – 59 947 гривен.
Зато средняя зарплата сейчас составляет – 56 412 гривны. Также послы и работники посольств имеют различные социальные гарантии и обеспечения, такие как:
- надбавка за дипломатический ранг;
- компенсационные выплаты в случае долгосрочной командировки (в зависимости от климатической ситуации и ситуации с безопасностью в стране пребывания они различаются);
- оплата расходов на переезд;
- оплата медицинской помощи;
- оплата обучения детей;
- оплата аренды жилья;
- места в детсадах и школах для детей в первоочередном порядке;
- единовременное пособие в случае гибели или инвалидности при исполнении обязанностей;
- содействие трудоустройству супруга/супруги;
- возможность повышать квалификацию в Украине и за рубежом.