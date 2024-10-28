Зарплаты послов Украины

Самую большую зарплату получает посол Украины в Молдове Марко Шевченко, летом в среднем его ставка за месяц составляла 102 795 гривен после вычета налогов.

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В марте 2024 года посла уволили президентским указом. Несмотря на это, МИД подтвердил, что посол продолжал получать зарплату в течение лета. В августе ему было выплачено всего 186 349 гривен. В министерстве уточнили, что эта сумма включает 10 525 гривен как надбавку за доступ к государственной тайне, а также 220 964 гривен за ежегодный отпуск после длительной командировки продолжительностью 121 календарный день. Эти цифры приведены без учета налогов.

На втором месте находятся посол Украины в Чили Юрий Дюдин – 63 794 гривны. А тройку лидеров замыкает посол Австрии Василий Химинец – 63 550 гривен.

На четвертом и пятом месте находятся посол в Германии Алексей Макеев и посол двух посольств Польши и Чехии Василий Зварич. Они получают по 63 470 гривен.

Еще много получают послы в:

США;

Канаде;

Великобритании;

Франции;

Японии.

Обратите внимание! Зарплата бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного как посла в Великобритании сейчас составляет – 59 947 гривен.

Зато средняя зарплата сейчас составляет – 56 412 гривны. Также послы и работники посольств имеют различные социальные гарантии и обеспечения, такие как: