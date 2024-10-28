Зарплати послів України
Найбільшу зарплату отримує посол України в Молдові Марко Шевченко, влітку в середньому його ставка за місяць становила 102 795 гривень після вирахування податків.
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У березні 2024 року посла звільнили президентським указом. Попри це, МЗС підтвердило, що посол продовжував отримувати зарплату протягом літа. У серпні йому було виплачено загалом 186 349 гривень. У міністерстві уточнили, що ця сума включає 10 525 гривень як надбавку за доступ до державної таємниці, а також 220 964 гривень за щорічну відпустку після тривалого відрядження тривалістю 121 календарний день. Ці цифри наведені без урахування податків.
На другому місці перебувають посол України в Чилі Юрій Дюдін – 63 794 гривні. А трійку лідерів замикає посол Австрії Василь Химинець – 63 550 гривень.
На четвертому та п'ятому місці знаходяться посол в Німеччині Олексій Макеєв і посол двох посольств Польщі та Чехії Василь Зварич. Вони отримують по 63 470 гривень.
Ще багато отримують посли в:
- США;
- Канаді;
- Великій Британії;
- Франції;
- Японії.
Зверніть увагу! Зарплата колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як посла у Великій Британії нині становить – 59 947 гривень.
Натомість середня зарплата нині складає – 56 412 гривні. Також посли та працівники посольств мають різноманітні соціальні гарантії та забезпечення, такі як:
- надбавка за дипломатичний ранг;
- компенсаційні виплати у разі довготермінового відрядження (залежно від кліматичної та безпекової ситуації в країні перебування вони різняться);
- оплата витрат на переїзд;
- оплата медичної допомоги;
- оплата навчання дітей;
- оплата оренди житла;
- місця у дитсадках і школах для дітей у першочерговому порядку;
- одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності під час виконання обов'язків;
- сприяння працевлаштуванню чоловіка/дружини;
- можливість підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном.