Зарплати послів України

Найбільшу зарплату отримує посол України в Молдові Марко Шевченко, влітку в середньому його ставка за місяць становила 102 795 гривень після вирахування податків.

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У березні 2024 року посла звільнили президентським указом. Попри це, МЗС підтвердило, що посол продовжував отримувати зарплату протягом літа. У серпні йому було виплачено загалом 186 349 гривень. У міністерстві уточнили, що ця сума включає 10 525 гривень як надбавку за доступ до державної таємниці, а також 220 964 гривень за щорічну відпустку після тривалого відрядження тривалістю 121 календарний день. Ці цифри наведені без урахування податків.

На другому місці перебувають посол України в Чилі Юрій Дюдін – 63 794 гривні. А трійку лідерів замикає посол Австрії Василь Химинець – 63 550 гривень.

На четвертому та п'ятому місці знаходяться посол в Німеччині Олексій Макеєв і посол двох посольств Польщі та Чехії Василь Зварич. Вони отримують по 63 470 гривень.

Ще багато отримують посли в:

США;

Канаді;

Великій Британії;

Франції;

Японії.

Зверніть увагу! Зарплата колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як посла у Великій Британії нині становить – 59 947 гривень.

Натомість середня зарплата нині складає – 56 412 гривні. Також посли та працівники посольств мають різноманітні соціальні гарантії та забезпечення, такі як: