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11 июля, 17:07
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Зарплаты вырастут, но не везде: кто получит надбавки в 2025 году

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В 2025 году около 35% работодателей в Украине планируют повысить зарплаты, причем больше всего в крупных компаниях (45%).
  • Больше всего зарплаты повысят в сельском хозяйстве (51,7%), а меньше всего в образовании (24%) и государственном управлении (18,2%).

В Украине растет кадровый кризис, особенно в промышленности, энергетике, строительстве. Однако далеко не все работодатели готовы платить больше, чтобы заинтересовать потенциальных работников.

Какие компании повысят зарплаты в 2025 году?

Только около 35% работодателей в Украине в целом планируют повышать зарплаты своим работникам в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Государственной службы занятости.

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Больше всего склонен к повышению зарплат крупный бизнес.

  • Среди предприятий с численностью более 250 работников поднимать зарплату в этом году собираются 45%.
  • В компаниях среднего размера с численностью 50-249 рабочих и малого с численностью 10-49 работников около 35% работодателей планируют повышение выплат.
  • Среди микропредприятий (1-9 работников) к повышению готовы примерно 30%.

Важно! Наибольшее количество работодателей планирует повышение зарплат своим работникам в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях, наименьшее – в Киеве и Херсонской области.

В каких отраслях повысят зарплаты?

В отраслях экономики ситуация по выплатам отличается. Наибольшее количество компаний планирует повысить заработные платы:

  • в сельском хозяйстве – 51,7%;
  • в добывающей отрасли – 6,7%;
  • в перерабатывающей промышленности – 44,2%.

По данным исследования, наименьший процент компаний, которые собираются поднимать в этом году зарплаты, зафиксировали:

  • в образовании – 24%
  • в государственном управлении – 18,2;
  • в искусстве и спорте – 17%.

При этом наиболее востребованными профессиями в 2025 году остаются:

  • тракторист;
  • слесарь-ремонтник;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер;
  • медсестра;
  • водитель;
  • швея.

Стоит знать! Во время исследования Государственная служба занятости опросила около 55 000 работодателей во всех регионах, находящихся под контролем Украины.