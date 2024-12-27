Кто из военнослужащих имеет право на компенсацию за жилье

Государство имеет возможность оказать финансовую помощь военнослужащим для приобретения квартиры. Кроме того, есть право на компенсацию расходов на аренду жилья для отдельных категорий бойцов и их семей.

Кто имеет право на жилье

Все украинские военнослужащие – как мобилизованные, так и контрактники – имеют гарантированное право на жилье, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Любовь Дроботову.

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Согласно ряду нормативных актов, речь идет о предоставлении служебного жилья, аренду или покупку квартиры, а также возможность получить компенсацию за аренду.

Дроботова объяснила, что все аспекты по компенсациям и жилищного обеспечения определены в статье 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Заметьте! В пункте 1 закона указано, что государство должно обеспечить местом жительства или компенсировать расходы на жилье. В частности, закон ссылается на "Жилищный кодекс УССР", который определяет норму жилой площади – 13,65 квадратного метра на одного человека.

Во всех случаях, согласно нормам закона, речь идет не только о военнослужащих, но и о членах их семей. Особенно подчеркнуто, что есть возможность улучшить жилищные условия, для чего необходимо стать на соответствующий учет. Среди желающих формируется очередь по двум основным критериям:

Продолжительность пребывания военного на учете; Приоритетность (некоторые лица имеют право на получение жилья в первую очередь – конкретные детали не были раскрыты юристкой).

Как оформить компенсацию на жилье

Согласно требованиям законодательства, существует четкая процедура оформления компенсации, которую семья военного будет использовать для оплаты за квартиру.

Шаги для получения компенсации на жилье для военных:

Подать заявление на компенсацию в бумажной или электронной форме. Если в воинской части есть ЦНАП, можно воспользоваться его услугами; К заявлению приложить необходимые документы: паспорт (копия), удостоверение (участника боевых действий, военнослужащего и т.д.), справка о постановке на квартирный учет. Адвокат отметила, что перечень документов может меняться в зависимости от конкретного случая.

Когда отменяется выдача компенсации:

Если подана ложная информация;

Если военный и его семья выехали за пределы Украины на длительную командировку;

Если военный исключен из списка части.

Как оформить покупку квартиры за государственные средства

Юрист Любовь Дроботова объяснила, как правильно оформить покупку жилья за государственные средства для военнослужащих и их семей. Вот основные шаги: