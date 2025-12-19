Укр Рус
Працювали на оборонку: США несподівано зняли санкції із постачальників Росії
19 грудня, 13:54
Працювали на оборонку: США несподівано зняли санкції із постачальників Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США зняли санкції з кількох міжнародних компаній, що постачали Росії обладнання, необхідне для військово-промислового комплексу.
  • Міністерство фінансів США не пояснило причини зняття санкцій, однак видання Bloomberg повідомило про можливість нових санкцій проти енергетичного сектору Росії.

США неочікувано послабли санкції спрямовані проти Росії. Вашингтон зняв обмеження з низки компаній та підприємців, які постачали Москві важливі матеріали та обладнання.

З кого зняли санкції США?

Мова йде про іноземні фірми, які продавали Росії підсанкційне обладнання, необхідне для військово-промислового комплексу, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видалило із санкційного списку такі компанії:

  • кіпрську Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка;
  • фінську Hi-Tech Koneisto та її керівницю Євгенію Дремову;
  • 365 Days Freight Services FZCO  з Об'єднаних Арабських Еміратів;
  • й турецьку Etasis та CPS Proses Kontrol. 

Відомо, що кіпрська фірма Veles є "дочкою" інвестиційної компанії з Москви. При цьому її російський підрозділ залишається під санкціями. 

Фінська Hi-Tech Koneisto постачала російським підсанкційним підприємцям лабораторне та оптоелектронне обладнання. 

Турецька компанія продавала в Росію німецькі та американські верстати. Їх отримував російський оборонний підрядник, який досі знаходиться під американськими санкціями. 

Дубайська фірма теж причетна до постачань обладнання для ВПК Росії. 

Важливо! У Мінфіні США не пояснюють причини, з яких зняти обмеження із постачальників для оборонки Росії. 

Чи планують США нові санкції? 

Разом з тим днями видання Bloomberg написало, що США нібито готують нові санкції проти Росії. Направлені вони будуть проти енергетичного сектору, щоб посилити тиск на Москву у разі, якщо Путін відмовиться від мирної угоди з Україною.

За словами джерел, Вашингтон розглядає різні варіанти: 

  • обмеження можуть торкнутися суден "тіньового флоту" Росії, що використовують для транспортування нафти;
  • також санкції можуть запровадити проти трейдерів, які проводять такі операції. 

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.

Зауважте! Водночас джерела наголошують, що запровадження нових санкцій проти Росії буде залежати виключно від президента Дональда Трампа. 

Що ще відомо про санкції США? 

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефті" та "Лукойла". Також під обмеження потрапили понад 30 їхніх дочірніх підрозділів. Ці санкції проти Москви стали першими за часів другого терміну Дональда Трампа на посту президента. 

  • Водночас США зробили виняток для Угорщини із санкцій, запроваджених проти Росії. Ці послаблення дозволять Будапешту добудувати спільно з Москвою атомну електростанцію "Пакш ІІ". Будівництвом АЕС в Угорщині займається російська компанія "Росатом". 

  • Втім, днями американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти й нафтопродуктів з Росії.