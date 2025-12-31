Укр Рус
31 грудня, 16:05
США зняли санкції з екскерівниці найбільшого банку Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США зняли санкції з Олександри Буріко, колишньої топменеджерки російського "Сбербанку".
  • Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США, заявивши, що її перебування у санкційному списку є незаконним після розірвання зв'язків зі "Сбербанком".

США почали знімати персональні санкції проти високопоставлених росіян. З оновленого списку обмежувальних заходів Вашингтон прибрав колишню фінансову директорку одного з найбільших російських банків.

Кого вилучили зі санкційного списку США? 

Мова йде про Олександру Буріко, яка раніше була старшою віцепрезиденткою "Сбербанку" та обіймала посаду заступниці голови правління, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США. 

Під санкції США Буріко потрапила ще у травні 2022 року. Тоді Вашингтон запровадив обмеження загалом проти восьми топкерівників "Сбербанку". 

  • Тоді в американському Мінфіні говорили, що ці "особи і структури критично важливі для здатності Росії вести війну проти України".
  • Запроваджені проти них санкції мали на меті обмежити можливості фінансової установи надавати підтримку воєнній машині диктатора Володимира Путіна. 

Важливо! Разом з тим санкції проти "Сбербанка" увели трохи раніше, у квітні 2022 року. Вони залишаються чинними й дотепер та включають заборону на будь-які фінансові операції з компаніями чи громадянами США. Активи банку також заморозили. 

Чому зняли санкції з Буріко? 

Буріко була серед топменеджерів і членів ради директорів "Сбербанку", які залишили його невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, пише Reuters

В уряді США запевняють, що вона розірвала зв’язки зі "Сбербанком" і довела, що обставини, через які проти неї запровадили санкції, більше не чинні. 

Тому рішення про зняття обмежень Мінфін ухвалив у межах стандартної адміністративної процедури у відповідь на клопотання про перегляд санкцій. 

Ефективність санкцій полягає не лише в можливості їх запроваджувати, а й у готовності скасовувати обмеження відповідно до закону, 
– підкреслив представник уряду. 

Варто знати! За даними видання, у грудні 2024 року Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США до федерального суду у Вашингтоні. Вона заявила, що розірвала всі зв’язки зі "Сбербанком" через кілька днів після запровадження санкцій, тому її подальше перебування у санкційному списку є незаконним. Проте наразі розгляд справи ще триває.

Які санкції проти Росії запровадили США? 

  • Наприкінці жовтня США оголосили про запровадження нового пакета санкцій, спрямованого проти російської нафтогазової галузі. Під обмеження потрапили компанії "Роснефть" і "Лукой", а також пов’язані з ними дочірні структури. Загалом санкційний список поповнили 31 юридична особа, серед яких – великі нафтопереробні підприємства, зокрема Куйбишевський і Туапсинський НПЗ.

  • У листопаді у Вашингтоні заговорили про підготовку ще жорсткіших заходів, покликаних скоротити доходи Росії. Нові санкції можуть торкнутися союзників, що продовжують торгівельні відносини з Москвою. Про такі наміри 16 листопада заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що республіканці вже працюють над відповідними законодавчими ініціативами.

  • Водночас у Держдепі США визнають, що потенціал для запровадження нових санкцій проти Росії майже вичерпаний. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що фактично не залишилося секторів, які можна було б додатково обмежити. У зв’язку з цим подальший акцент робитимуть насамперед на посиленні контролю за дотриманням уже чинних санкцій.