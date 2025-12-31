США зняли санкції з екскерівниці найбільшого банку Росії
- США зняли санкції з Олександри Буріко, колишньої топменеджерки російського "Сбербанку".
- Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США, заявивши, що її перебування у санкційному списку є незаконним після розірвання зв'язків зі "Сбербанком".
США почали знімати персональні санкції проти високопоставлених росіян. З оновленого списку обмежувальних заходів Вашингтон прибрав колишню фінансову директорку одного з найбільших російських банків.
Кого вилучили зі санкційного списку США?
Мова йде про Олександру Буріко, яка раніше була старшою віцепрезиденткою "Сбербанку" та обіймала посаду заступниці голови правління, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США.
Під санкції США Буріко потрапила ще у травні 2022 року. Тоді Вашингтон запровадив обмеження загалом проти восьми топкерівників "Сбербанку".
- Тоді в американському Мінфіні говорили, що ці "особи і структури критично важливі для здатності Росії вести війну проти України".
- Запроваджені проти них санкції мали на меті обмежити можливості фінансової установи надавати підтримку воєнній машині диктатора Володимира Путіна.
Важливо! Разом з тим санкції проти "Сбербанка" увели трохи раніше, у квітні 2022 року. Вони залишаються чинними й дотепер та включають заборону на будь-які фінансові операції з компаніями чи громадянами США. Активи банку також заморозили.
Чому зняли санкції з Буріко?
Буріко була серед топменеджерів і членів ради директорів "Сбербанку", які залишили його невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, пише Reuters.
В уряді США запевняють, що вона розірвала зв’язки зі "Сбербанком" і довела, що обставини, через які проти неї запровадили санкції, більше не чинні.
Тому рішення про зняття обмежень Мінфін ухвалив у межах стандартної адміністративної процедури у відповідь на клопотання про перегляд санкцій.
Ефективність санкцій полягає не лише в можливості їх запроваджувати, а й у готовності скасовувати обмеження відповідно до закону,
– підкреслив представник уряду.
Варто знати! За даними видання, у грудні 2024 року Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США до федерального суду у Вашингтоні. Вона заявила, що розірвала всі зв’язки зі "Сбербанком" через кілька днів після запровадження санкцій, тому її подальше перебування у санкційному списку є незаконним. Проте наразі розгляд справи ще триває.
Які санкції проти Росії запровадили США?
Наприкінці жовтня США оголосили про запровадження нового пакета санкцій, спрямованого проти російської нафтогазової галузі. Під обмеження потрапили компанії "Роснефть" і "Лукой", а також пов’язані з ними дочірні структури. Загалом санкційний список поповнили 31 юридична особа, серед яких – великі нафтопереробні підприємства, зокрема Куйбишевський і Туапсинський НПЗ.
У листопаді у Вашингтоні заговорили про підготовку ще жорсткіших заходів, покликаних скоротити доходи Росії. Нові санкції можуть торкнутися союзників, що продовжують торгівельні відносини з Москвою. Про такі наміри 16 листопада заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що республіканці вже працюють над відповідними законодавчими ініціативами.
Водночас у Держдепі США визнають, що потенціал для запровадження нових санкцій проти Росії майже вичерпаний. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що фактично не залишилося секторів, які можна було б додатково обмежити. У зв’язку з цим подальший акцент робитимуть насамперед на посиленні контролю за дотриманням уже чинних санкцій.