Трамп підтримує "драконівські" санкції проти Росії, але не хоче їх застосовувати

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що підтримує законопроєкт Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, які вже прозвали "драконівськими". Однак зараз він би не хотів запроваджувати обмеження.

Як Трамп ставиться до законопроєкту Грема?

За словами Трампа, наразі законопроєкт про антиросійські санкції просувають 84 або 85 сенаторів, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Президент зазначив, що підтримує цих законодавців документ в цілому, але має свою умову.

Дональд Трамп Президент США Знаєте, я його підтримую. Так, але лише якщо він буде підпорядкований мені.

Водночас глава Білого дому не хотів би використовувати новий санкційний тиск на Росію.

Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. Ми вже маємо серйозні санкції проти Росії,

– зауважив президент.

Він додав, що російська економіка й так наразі перебуває у дуже поганому стані.

Зауважте! Разом з тим Трамп в інтерв'ю заявив, що сьогодні не встановлює якихось дедлайнів для завершення війни в Україні.

Коли можуть розглянути законопроєкт про санкції?

Раніше цього тижня сенатор Ліндсі Грем, який активно просуває законопроєкт про нові санкції проти Росії, заявив, що нарешті отримав підтримку Трампа у цьому питанні після місяців зволікань.

Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом з широкого кола питань він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я протягом місяців працював разом із сенатором Блументалем та багатьма іншими,

– написав Грем у соцмережах напередодні.

За словами сенатора, цей законопроєкт дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву нафту у Росії і тим самим підживлюють її воєнну машину.

Нові обмеження, зокрема, можуть торкнутися:

Китаю;

Індії;

Бразилії.

Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,

– підкреслив Грем.

Важливо! Республіканець сподівається, що законопроєкт пройде двопартійне голосування вже найближчого тижня.

Що відомо про законопроєкт Грема?