Середня зарплата знизилась на 9,5%: скільки грошей українці отримали за перший місяць 2026 року

У січні 2026 року середня зарплата в Україні дещо знизилась і становила 27 975 гривень. Однак попри це найвищі виплати традиційно були в Києві та області.

Як змінився рівень зарплати в Україні у 2026 році?

Про те, якою була зарплата українців у січні нового року, йдеться в повідомленні Держстату.

Середня заробітна плата по Україні за перший місяць 2026 року знизилась на 9,5% порівняно з груднем 2025 року. Показник становив 27 975 гривень.



Рівень заробітної плати в січні 2026 року / Інфографіка Держстату

Найвищі середні зарплати зафіксували у Києві та Київській області – 43 865 гривень та 28 598 гривень відповідно.

Найменше оплачують роботу в:

Чернівецькій області – 19 984 гривень;

Кіровоградській області – 19 996 гривень.

Зауважте! Станом на 1 лютого 2026 року загальна заборгованість зарплати в Україні становить 3,4 мільярда гривень.

Щодо видів економічної діяльності, найбільше оплачують сферу інформації та телекомунікацій – 76 905 гривень. А найменший рівень виплат – у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 17 828 гривень.

Якою є мінімальна зарплата у 2026 році?

Видання Мінфін пише, що з 1 січня 2026 року рівень мінімалки в Україні складає 8 647 гривень.

Цікаво! У 2000 році показник був на рівні 90 гривень.

Зокрема, якщо порівнювати мінімальний розмір виплати з цьогорічними січневими показниками по областях – бачимо, що середня зарплата в Кіровоградській області складає трішки більше, ніж 2 мінімалки встановлені на державному рівні.

Однак кияни, які в середньому отримують на місяць 43 865 гривень мають в одній місячній виплаті цілих 5 мінімальних зарплат.

Водночас варто пам'ятати, що рівень зарплат загально зріс, порівняно з 2024 та 2025 роками. Тоді прожитковий мінімум був незмінним, що відповідно впливало на середній рівень зарплат в Україні.

Що ще відомо про виплати 2026 року?

Низка змін пов'язана з перерахунком виплат після індексації 1 березня. Так, люди з інвалідністю зокрема матимуть підвищені виплати, однак індивідуальні, відповідно до групи та інших чинників.

Водночас для працівників бюджетної сфери доступна одноразова допомога при виході на пенсію. Якщо виконати всі необхідні умови – майбутній пенсіонер може отримати доплату в розмірі 10 пенсій одночасно.