Залишилося мало часу: чи оштрафують українців, що не встигнуть оцифрувати трудову книжку

Українці мають лише кілька місяців на те, що оцифртувати трудову книжку. Це стосується громадян, чий роботи розпочався до 1 січня 2004 року.

Що буде, якщо вчасно не оцифрувати трудову?

Однак наразі не йдеться про суворий дедлайн, про що розповів заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький.

Він зазначив, що станом на зараз багато українців вже перевели свої дані в електронний формат. Однак тим, хто цього ще не зробив, хвилюватися не варто.

Річ у тім, що будь-яка людина зможе подати паперові документи під час звернення за призначенням пенсії, якщо не встигне оцифрувати свої дані. Всі вони внесуться до системи, і жодні роки не будуть втрачені.

Водночас чинне українське законодавство не передбачає жодних штрафів або інших негативних наслідків ні для населення, ні для підприємств або компаній, які не встигнуть подати електроенні версії книжок до певної дати.

Нагадаємо! Українці повинні подати скан-копії до 10 червня 2026 року. Про це писали у Пенсійному фонді.

Скановані копії повинні відповідати таким критеріям:

зніматися з оригіналів у кольоровому форматі;

мати чіткі зображення;

сторінки мають бути повні, зокрема весь складу тексту та його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;

зберігати документи слід у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 мегабайт;

рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Важливо! Подати документи може як роботодавець, так і застрахована людина.

