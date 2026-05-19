Сирський назвав мінімальний рівень грошового забезпечення в армії

Головнокомандувач ЗСУ розповів про грошове забезпечення військових.

Яким має бути фінансове забезпечення військових?

Про те, скільки грошей мають отримувати військові, розповів для Мілітарного Олександр Сирський.

Дивіться також Пенсія ветерана війни може бути значно вищою: що впливає на суму виплат

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців складатиме від 30 тисяч гривень.

Сирський наголосив, що за умовами нових видів контрактів зарплати військових мають бути на гідному рівні.

Зокрема він акцентував, що пропоновані норми та суми виплат щодо реформи армії вже мають бути остаточними.

Основною особливістю нових видів контрактів Сирський називає не лише різні категорії та терміни служби, які людина може обрати самостійно.

Всі отримують абсолютно рівні умови забезпечення. Ті додаткові надбавки, які прописані. Це дійсно інноваційний проєкт, який, певно, вперше запроваджується у воюючих країнах,

– додав головнокомандувач ЗСУ.