Світова ядерна енергетика, на яку роблять ставку розвинуті країни, опинилося під загрозою через дефіцит урану. Всесвітня ядерна асоціація (WNA) прогнозує великий розрив між пропозицією та попитом на нього.

Чому зростає дефіцит урану?

Асоціація закликає активізувати розробку нових родовищ урану вже зараз, адже старі шахти швидко вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За прогнозами організації, до 2030 року потреба ядерних реакторів в урані збільшиться на третину – до 86 000 тонн, а до 2040 року – до 150 000 тонн.

Водночас видобуток урану на шахтах, що працюють зараз, зменшиться в два рази з 2030 до 2040 року, оскільки запаси поступово закінчуються.

У підсумку це призведе до "значного дефіциту" а поставить під загрозу розвиток атомної енергетики у світі.

Оскільки протягом наступного десятиліття нинішні шахти зіткнуться з виснаженням ресурсів, потреба у нових джерелах урану стає ще більш нагальною. Для цього знадобляться масштабні геологорозвідки, інноваційні технології видобутку, ефективне ліцензування та своєчасні інвестиції,

– йдеться у звіті WNA.

Разом з тим попит на атомну енергію у світ значно зріс через енергетичну кризу, викликану вторгненням Росії до України та зменшенням імпорту російського газу.

Провідні країни Європи роблять ставку саме на ядерну енергетику, компанії ж сподіваються на неї як на джерело живлення для своїх дата-центрів ШІ.

Проте найбільші виробники урану заявили нещодавно про скорочення видобутку, що викликає занепокоєння і може підштовхнути ціни на нього вгору. Експерти говорять, що подолати розрив між попитом і пропозицією буде непросто.

Вся система має бути збалансованою, але цього немає. На горизонті згущуються хмари,

– зазначив гендиректор компанії Energy Fuels Марк Чалмерс.

Відповідно до звіту асоціації, світові ядерні потужності до 2040 року зростуть майже вдвічі – до 746 гігават електроенергії. Зокрема, цьому сприятимуть нові реактори у Китаї та Індії.

Однак відкриття нових шахт – це складний і тривалий процес, на який може піти від 10 до 20 років.

Окрім того, проблему складає те, що значна частина збагачення урану нині зосереджена в Росії – процесу, який необхідний для перетворення сировини на ядерне паливо.

Чому ядерна енергетика залежить від урану? Ядерна енергетика повністю залежить від урану, адже саме цей метал є основною сировиною для виробництва ядерного палива. У реакторах використовується ізотоп уран-235, який під час поділу виділяє величезну кількість теплової енергії, що перетворюється на електрику. Без достатніх запасів урану робота атомних електростанцій неможлива.

Поклади урану у світі: що відомо?