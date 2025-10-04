Кому в Україні доведеться платити по 6,48 гривні за кіловат світла
- Власники тризонних лічильників платитимуть 6,48 гривні за кіловат-годину в пікові години (8:00-11:00 та 20:00-22:00).
- Двозонні лічильники мають тариф 4,34 гривні вдень (7:00-23:00) та 2,16 гривні вночі (23:00-7:00).
Тарифи на електроенергію в Україні загалом залишаються без змін. Проте для певної категорії споживачів вартість електрики буде суттєво вищою.
Хто буде сплачувати за електроенергію більше?
Для більшості українських споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас для власників тризонних лічильників вартість електроенергії буде вищою – 6,48 гривні, передає 24 Канал з посиланням на урядову поставу №632.
Така вартість пікових годин споживання електроенергії: 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00. Водночас:
- у звичайний (напівпіковий) час, а саме протягом дня поза цими годинами – тариф становитиме 4,34 гривні за кіловат-годину;
- а в нічний період, з 23:00 до 7:00, електроенергія буде найдешевшою: лише 1,728 гривні за кіловат-годину.
А які діють зараз тарифи для двозонних лічильників?
Як повідомляють у ДТЕК, для споживачів, які користуються двозонними лічильниками, діятимуть різні тарифи залежно від часу доби.
- У денний період з 7:00 до 23:00 електроенергія коштуватиме 4,34 гривні за кіловат-годину.
- У нічний час з 23:00 до 7:00 діятиме знижений тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.
Які ще діють тарифи на комунальні послуги в Україні: коротко про головне
Національний банк України очікує зростання тарифів на комунальні послуги з 2026 року, однак у Верховній Раді з цим не погоджуються.
Зараз діє мораторій на підвищення тарифів через воєнний стан, але після його завершення планується поступове підвищення з урахуванням соціальних гарантій.