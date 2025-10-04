Тарифи на електроенергію в Україні загалом залишаються без змін. Проте для певної категорії споживачів вартість електрики буде суттєво вищою.

Хто буде сплачувати за електроенергію більше?

Для більшості українських споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас для власників тризонних лічильників вартість електроенергії буде вищою – 6,48 гривні, передає 24 Канал з посиланням на урядову поставу №632.

Така вартість пікових годин споживання електроенергії: 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00. Водночас:

у звичайний (напівпіковий) час, а саме протягом дня поза цими годинами – тариф становитиме 4,34 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; а в нічний період, з 23:00 до 7:00, електроенергія буде найдешевшою: лише 1,728 гривні за кіловат-годину.

А які діють зараз тарифи для двозонних лічильників?

Як повідомляють у ДТЕК, для споживачів, які користуються двозонними лічильниками, діятимуть різні тарифи залежно від часу доби.

У денний період з 7:00 до 23:00 електроенергія коштуватиме 4,34 гривні за кіловат-годину.

за кіловат-годину. У нічний час з 23:00 до 7:00 діятиме знижений тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.

