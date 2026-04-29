17 гривень за кіловат від 1 травня: які тарифи на світло затвердили в НКРЕКП

НКРЕКП змінила тарифи на елеткроенергію. З 1 травня один кіловат буде коштувати до 17 гривень. Однак така ціна стосуватиметься окремих споживачів та категорій.

Яким буде тариф на електроенергію від 1 травня?

Про те, хто й скільки платитиме за світло, йдеться на сайті регулятора.

23 квітня на засіданні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновили граничні ціни. Від 1 травня 2026 року ціна кіловата електроенергії буде на рівні 17 гривень.

Важливо, що такий тариф діятиме для бізнесу й промисловості. Відповідне рішення забезпечуватиме стабільний імпорт енергії в пікові години. З проханням про ухвалення тарифу до комісії зверталися самі ж представники ринку.

Зверніть увагу! Протягом 2026 року граничний показник змінюють уже вдруге. Перше оновлення цін було в січні. Тоді максимальна вартість була на рівні 16 гривень за кіловат.

Голова НКРЕКП пояснив, що зараз важливо забезпечувати стабільну роботу ринку на тлі постійних загроз з боку Росії. Йдеться про атаки на енергосферу.

Пріоритет – збалансування енергосистеми та мінімізація відключень споживачів, у тому числі за рахунок додаткових інструментів балансування, зокрема імпорту електроенергії,

– зазначив Юрій Власенко.

Також він додав, що додатковим фактором у підвищенні цін є ситуація на світову ринку.

Який тариф на світло для всіх українців?

Що стосується побутових споживачів, як пише РадіоТрек поточний тариф – 4,32 гривні за кіловат. Поки вартість світла залишається незмінною.

Однак підвищення тарифів для бізнесу все одно може позначитись на людях. Оскільки підприємці платитимуть більше за електроенергію, то відповідні витрати перерахують у вартість продуктів. Це своєрідна ланцюгова реакція.

Водночас вона може призвести до того, що влітку 2026 року тарифи на світло переглянуть і для побутових споживачів. Очікувана ціна – 5,3 гривні за кіловат. За попереднім прогнозом тариф можуть підвищити на 20 – 25%.

Раніше в етері День.LIVE енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповідав, що протягом наступних 4 років ціни на електроенергію можуть зрости до 8,5 гривні/кіловат.

Є умова розтягнути це на 4 роки і піднімати тариф в залежності від платіжної політики певних підприємств в коридорі 20% на рік, що в грошовому еквіваленті приблизно дорівнює гривні на рік,

– зазначив Ігнатьєв.

Основна причина, за словами експерта, тиск від міжнародних кредиторів, які надають Україні гроші. Але борги потрібно повертати.

Що ще потрібно знати про тарифи у 2026 році?

Тарифи на воду в Україні різні залежно від регіону та місцевого водоканалу. Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше повідомляла, що під час війни люди не мають відчувати додатковий тарифний тиск, щоб підвищувати вартість комунальних послуг не планують.

Водночас основним завданням держави залишається пошук ефективного рішення для рівноваги між потребами споживачів та надавачів послуг.

Що стосується тарифів на газ, українці отримують ресурс за 7,96 гривні/кубометр. Відомо, що Нафтогаз не змінює ціни для побутових клієнтів. Хоча рішення про мораторій на підвищення вартості газу діє до 30 квітня 2026 року. Свириденко коментувала ситуацію аналогічно, як і з тарифами на всі комунальні послуги. Уряд забезпечуватиме відповідну підтримку людей у непростий період.