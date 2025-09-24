Вашингтон запровадив високі тарифи на метали, які б'ють по європейській промисловості. Цього тижня голова торгової служби ЄС Марош Шефчович хоче зустрітися із торговим представником США Джеймісоном Гріером, щоб обговорити це питання.

Чому ЄС вимагає пояснень у США?

Шефчович намагатиметься відновити зупинені переговори між США та Євросоюзом щодо зниження американських мит на імпорт сталі та алюмінію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше Єврокомісія запропонувала Вашингтону скасувати або значно знизити тарифи на сталь та алюміній. Проте, за словами європейських посадовців, відповіді з Вашингтона Броссель поки так і не отримав.

Найлогічнішим кроком було б запровадження тарифної квоти з низькими або нульовими ставками. Ми досі не отримали відповіді на цю пропозицію, але розуміємо її важливість для нашої промисловості, тому постійно тримаємо це питання на порядку денному,

– зазначив Шевчович.

Додамо, що у Трампа вважають, ніби тарифи на імпортні метали "оживлять" внутрішню промисловість Сполучених Штатів.

Проте нещодавно голова найбільшого американського виробника алюмінію попередив, що високі тарифи зруйнують попит на цей метал у США.

Як нові тарифи тиснуть на економіку ЄС?

Тим часом у ЄС через високі мита на метали настрої бізнесу погіршуються. Зокрема, у Німеччині, найбільшій економіці Європи, ділова впевненість несподівано знизилася:

Індекс ділового клімату, за оцінкою інститут економічних досліджень Ifo, у вересні впав після чотирьох місяців зростання, пише Deutschlandfunk.

За словами президент Ifo Клеменса Фуеста, німецькі компанії менше задоволені нинішнім станом бізнесу, а їхні очікування стали значно похмурішими.

Опитування Ifo додає доказів того, що тарифи США негативно впливають на німецьку економіку. Це гальмо, ймовірно, призведе до слабкого зростання ВВП у третьому кварталі,

– прогнозує Девід Пауелл з Bloomberg Economics.

Які тарифи на сталь та алюміній запровадили США?