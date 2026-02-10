Макрон проти Трампа: в Парижі чекають нових тарифних погроз зі США

Президент США Дональд Трамп лише нещодавно грозив країнам Європи високими тарифами через Гренландію, але згодом відступив. Тепер президент Франції Емануель Макрон попереджає про нову загрозу.

Чому Макрон чекає на нові погрози США?

У новому інтерв'ю Макрон попередив ЄС, що очікує на серйозне зіткнення з Вашингтоном уже цього року, пише Bloomberg.

Цього разу, на його думку, причиною стане регулювання цифрових послуг у Європі. Це може спровокувати Трампа запровадити нові нищівні тарифи проти ЄС.

США найближчими місяцями – і це цілком певно – атакуватимуть нас через цифрове регулювання,

– наголосив французький президент.

Він додав, що під ударом можуть опинитися насамперед Франція та Іспанія через заборону соціальних мереж для дітей.

Річ у тім, що такий крок закриє американським технологічним гігантам доступ до мільйонів молодих користувачів у Європі. А це, своєю чергою, призведе до стрімкого скорочення прибутків від реклами. Тому Трамп може діяти у відповідь агресивно.

Макрон закликав ЄС стати набагато жорсткішим у відносинах з американським президентом. Він вважає, що європейські країни діють надто повільно у відносинах зі США і не на тому рівні, якого вимагає ситуація.

Це має бути моментом нашого пробудження,

– президент Франції.

Чому ЄС виступає за заборону соцмереж?

Раніше Франція зробила крок до заборони соціальних мереж ля дітей віком до 15 років. У країні ухвалила відповідний закон і розгорнула дебати на рівні Євросоюзу.

У листопаді 2025 року Європейський парламент підтримав резолюцію, яка закликає встановити мінімальний вік доступу до соцмереж – не нижче 16 років, повідомляло DW.

Днями ж прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його уряд планує заборону соціальних мереж для дітей до 16 років.

повідомив, що його уряд планує заборону соціальних мереж для дітей до 16 років. Також Санчес зазначив, що Іспанія та 5 інших європейських країн об''єдналися в "Коаліцію цифрово готових" для регулювання діяльності соціальних платформ.

Варто знати! Першою країною, яка заборонила користування соцмережами для дітей віком до 16 років, стала Австралія.

Якими тарифами вже погрожував Трамп?