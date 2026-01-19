Торгівельна війна на горизонті: ЄС готує відповідь Трампу на 93 мільярди

Євросоюз готує жорстку відповідь на погрози президента Дональда Трампа країнам НАТО, які вступили проти його спроб встановити контроль над Гренландією. США можуть втратити мільярди доларів.

Яку відповідь готує ЄС?

Європейські столиці розглядають можливість запровадити тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів або обмежити доступ компаніям зі США до ринку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Посадовці, причетні до підготовки рішень, розповіли, що ці заходи мають надати європейським лідерам важелі впливу на зустрічах із Трампом. Вони планують зустрітися з американським президентом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.

Європа намагається знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в західному військовому альянсі – сценарію, що становив би екзистенційну загрозу для безпеки континенту,

– пише видання.

Тарифи, які ЄС розглядає для США, підготували ще торік. Однак їхню дію призупинили до 6 лютого, аби не викликати велику торгівельну війну.

Наразі Європа знову до них повернулася. Окрім того, посли 27 країн блоку у неділю обговорили можливість застосування механізму протидії примусу (ACI), котрий дозволяє обмежити доступ іноземних компаній до європейського ринку. Його ще жодного разу не використовували з моменту ухвалення у 2023 році.

Зауважте! Інструмент ACI також передбачає обмеження інвестицій та можливість скорочення експорту послуг, зокрема тих, які надають американські технологічні гіганти в Європі.

Чому ЄС збирається протидіяти Трампу?

На такий крок ЄС змушують піти останні заяви Трампа. У неділю він написав у Truth Social, що з , що з 1 лютого 2026 року обкладе додатковими тарифами у 10% на товари з 8 країн, які підтримали Данію і виступили проти купівлі Гренландії США. У список потрапили:

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

та Велика Британія.

Ці країни направили свої військові контингенти до Гренландії, де ті мають взяти участь у навчаннях на запрошення Данії.

Ба більше, Трамп додав, що додаткові мита для цих держав зростуть до 25% з 1 червня, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.

Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,

– відповідають на ці погрози європейські дипломати.

Наріз Франція наполягає на застосуванні інструменту ACI і планує скоординувати спільну відповідь із Німеччиною перед переговорами з іншими європейськими колегами у Брюсселі.

Водночас більшість держав ЄС закликають спочатку спробувати домовитися із Трампом, перш ніж переходити до прямої конфронтації і розв'язувати нову торгівельну війну.

Варто знати! Трамп відвідає саміт у Давосі у середу й четвер. Там він має провести приватні переговори з європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як у ЄС регаують на погрози Трампа?