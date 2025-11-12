Китай проти санкцій США: у Пекіні знайшли новий шлях для імпорту російського СПГ

Китай активізує свої зусилля з імпорту російського скрапленого газу. У Пекіні хочуть збільшити закупівлі СПГ Москви навіть попри санкції США.

Як Китай імпортуватиме СПГ Росії?

Для імпорту російського газу Китай почав розгортати внутрішній "тіньовий флот", який зможе транспортувати паливо та обходити західні санкції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Хоча світовий лідер за обсягом імпорту енергії має значні обсяги газу через трубопроводи, що часто дешевші, морські закупівлі СПГ є способом додаткової диверсифікації постачання та одночасного зміцнення зв’язків із Росією,

– пояснює видання таке рішення Пекіну.

Наразі ініціатива з розбудови власного "тіньового флоту" перебуває на ранньому етап. Проте рухи танкерів і структура власності суден вже починає нагадувати російські тенденції.

Так, танкер для скрапленого газу CCH Gas, який транспортує підсанкційне російське паливо, приховує своє місцеперебування поблизу китайського порту.

А власник судна – компанія CCH-1 Shipping Co. – має адресу, спільну з поштовою компанією. Це поширена практика для фірм, які хочуть власність, торгуючи паливом з Ірану або Росії.

Інший танкер СПГ з’явився поблизу Сінгапуру з аналогічною непрозорою структурою власності. За даними баз судноплавства, цьогоріч судно передали власність маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових Островах.

Водночас Китай дозволить приватним інвесторам володіти частками понад 10% у деяких залізничних та енергетичних проєктах, які фінансуються переважно державою. Таким чином, Пекін фактично не встановлює обмеження на участь недержавних структур.

Який "тіньовий флот" у Росії?

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно створює власний "тіньовий флот".

За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, цей флот складає вже близько 17% усіх нафтових танкерів у світі, пише NYT.

пише NYT. На початку 2025 року він налічував 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше.

З минулого року Росія також створює флот танкерів для перевезення СПГ. Вона вже має десяток суден, зареєстрованих на підставних компаніях з Росії до Індії.

Варто знати! Створення "тіньового флоту" для СПГ – непроста задача. Такі судна перевозять паливо при -162°C і потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж інші продукти. Хоча сьогодні існує близько 8 000 нафтових танкерів різних розмірів, у галузі СПГ їх лише близько 800, і це ускладнює приховування місцезнаходження суден.

Навіщо Росії "тіньовий флот"?