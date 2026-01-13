Американське "покарання" за торгівлю з Іраном: Трамп уводить нові мита

Дональд Трамп заявляв, що США розглядають "дуже рішучі варіанти" втручання на тлі кривавих протестів у Ірані. Тепер же політик оголосив введення 25% мит проти країн, що досі ведуть торгівлю з цією країною.

Які мита вводять США?

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, передає 24 Канал. Однак він не уточнив, яких саме країн стосуються заходи.

Дивіться також Тегеран у вогні: що відбувається в Ірані та як масові протести можуть змусити режим аятолл тікати в Росію

Рішення з'явилося в понеділок, 12 січня. Напередодні правозахисні організації повідомили, що за 3 тижні антиурядових протестів було вбито понад 600 демонстрантів.

Відтепер будь-яка країна, що веде торгівлю з Іраном, мусить сплачувати мито в розмірі 25% на будь-які бізнесові операції зі США.

Це рішення є остаточним,

– додав Трамп.

Довідка: За даними ВВС, найбільшим торговельним партнером Ірану є Китай, а потім – Ірак, ОАЕ, Туреччина та Індія.

До слова, раніше президент США попереджав, що військові розглядають "дуже рішучі варіанти" дій проти Ірану. Ба більше, американська адміністрація підтримує зв'язок із лідерами іранської опозиції.

За інформацією джерел журналістів, у вівторок, 13 січня, команда Трампа з питань національної безпеки має провести в Білому домі нараду – щоб обговорити варіанти дій. Однак наразі невідомо, чи буде на ній присутній сам президент, якому вже нібито доповіли про широкий вибір інструментів, що можна застосувати щодо Ірану.

Натомість міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран відкритий для переговорів з Вашингтоном, але залишається "готовим до війни".

Що відомо про протести в Ірані?