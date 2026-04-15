Вже зовсім незабаром: Україна може отримати транш від ЄС у кілька мільярдів євро
- Брюссель планує виділити грошову допомогу Україні 2,5 – 2,7 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.
- Ця фінансова допомога є частиною чотирирічної програми з загальним обсягом 50 мільярдів євро, яка підтримана всіма 27 країнами Європейського Союзу.
У четвер, 16 квітня, Україна може опинитися в центрі уваги. Річ у тім, що Київ може отримати нову фінансову допомогу.
Як допомогу може незабаром отримати Україна?
Брюссель очікує виділити 2,5–2,7 мільярда євро, про що пише Politico.
Про це повідомила Європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос. Гроші виділять у рамках програми Ukraine Facility. Згідно з інформацією, Київ здійснив реформи, які необхідні у рамках проєкту.
Ба більше, Кос сподівається найближчим часом відкрити всі переговорні кластери для України та Молдови, які необхідні для вступу до ЄС.
У тексті зазначено, що малоймовірно, що переговори про вступ України завершаться до кінця року, попри те, що Швеція та Данія наполягають на цьому сценарії.
Неможливо завершити переговори до 1 січня 2027 року,
– заявила Марта Кос.
Нагадаємо! 1 лютого 2024 року Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України – Ukraine Facility. Рішення підтримали всі 27 країн, що є членами Євросоюзу. Мова йде про чотирирічну програму. Її загальний обсяг становить 50 мільярдів євро. Частина цих грошей буде спрямована до державного бюджету України. Кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, про що повідомляв політик Денис Шмигаль (у 2024 році – прем'єр-міністр України, а станом на зараз обіймає посаду міністра енергетики – 24 Канал).
Що ще відомо про грошову допомогу для України?
- Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан може зняти вето з кредиту у 90 мільярдів євро для України. Але тільки за умови надання повернення до роботи нафтопроводу "Дружба".
- Ба більше, Євросоюз наразі закликає представників Японії, США та Великої Британії надати грошову допомогу Україні. Річ у тім, що бюджетний дефіцит може розпочатися в країні вже у липні.
- Крім того, Міжнародний валютний фонд запланував перегляд допомоги для Києва на червень 2026 року. Україна зможе отримати 686 мільйонів доларів США, якщо перегляд буде успішний.