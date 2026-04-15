Як допомогу може незабаром отримати Україна?

Брюссель очікує виділити 2,5–2,7 мільярда євро, про що пише Politico.

Про це повідомила Європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос. Гроші виділять у рамках програми Ukraine Facility. Згідно з інформацією, Київ здійснив реформи, які необхідні у рамках проєкту.

Ба більше, Кос сподівається найближчим часом відкрити всі переговорні кластери для України та Молдови, які необхідні для вступу до ЄС.

У тексті зазначено, що малоймовірно, що переговори про вступ України завершаться до кінця року, попри те, що Швеція та Данія наполягають на цьому сценарії.

Неможливо завершити переговори до 1 січня 2027 року,

– заявила Марта Кос.

Нагадаємо! 1 лютого 2024 року Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України – Ukraine Facility. Рішення підтримали всі 27 країн, що є членами Євросоюзу. Мова йде про чотирирічну програму. Її загальний обсяг становить 50 мільярдів євро. Частина цих грошей буде спрямована до державного бюджету України. Кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, про що повідомляв політик Денис Шмигаль (у 2024 році – прем'єр-міністр України, а станом на зараз обіймає посаду міністра енергетики – 24 Канал).

Що ще відомо про грошову допомогу для України?