Как помощь может вскоре получить Украина?

Брюссель ожидает выделить 2,5–2,7 миллиарда евро, о чем пишет Politico.

Об этом сообщила Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос. Деньги выделят в рамках программы Ukraine Facility. Согласно информации, Киев осуществил реформы, которые необходимы в рамках проекта.

Более того, Кос надеется в ближайшее время открыть все переговорные кластеры для Украины и Молдовы, которые необходимы для вступления в ЕС.

В тексте указано, что маловероятно, что переговоры о вступлении Украины завершатся до конца года, несмотря на то, что Швеция и Дания настаивают на этом сценарии.

Невозможно завершить переговоры до 1 января 2027 года,

– заявила Марта Кос.

Напомним! 1 февраля 2024 года Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility. Решение поддержали все 27 стран, являющихся членами Евросоюза. Речь идет о четырехлетней программе, ее общий объем составляет 50 миллиардов евро. Часть этих денег будет направлена в государственный бюджет Украины. Средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, о чем сообщал политик Денис Шмыгаль (в 2024 году – премьер-министр Украины, а по состоянию на сейчас занимает должность министра энергетики – 24 Канал).

