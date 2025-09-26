За останню добу офіційний курс долара виріс на 8 копійок, а офіційний курс євро – на 6 копійок. Натомість з нового робочого тижня ціна обох валют опуститься, особливо це торкнеться євро.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 25 вересня. Офіційний курс євро становить 48,71 гривні, тобто ціна виросла на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також На мільярди доларів: Державний борг України зріс за серпень 2025 року Станом на 29 вересня курс валют буде таким: долар – 41,47 гривні;

євро – 48,40 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 26 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,53 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,60 гривні. Який курс долар та євро буде наприкінці вересня? За прогнозами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового для 24 Каналу, межі для курсу долара не перевищуватимуть максимальної позначки в 41,5 гривні, а от курс євро не перевищуватиме позначки у 49 гривень.

Як пояснив Лєсовий, НБУ завдяки дії режиму керованої гнучкості контролюють курси валют, тобто попит задовольняється, а ризики різкого зростання валют зменшуються.

Цього тижня долар та євро на готівковому ринку мали перебувати в діапазоні від 41,2 – 41,5 гривні, а євро – від 48 гривень до 49,5 гривні.