У 5 разів дорожче, ніж в Україні: війна в Ірані серйозно вдарила по цінах на газ у Європі

Ситуація на Близькому Сході б'є по економіці Європи. Через війну в Ірані там значно зросли ціни на газ.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що через Ормузьку протоку йде не лише 20% світового трафіку нафти, але й 42% скрапленого газу. Через це зараз у Європі ціна на газ становить 750 – 800 євро за тисячу метрів кубічних.

Чому Європа страждає через війну в Ірані?

Олег Пендзин зазначив, якщо переводити вартість газу у Європі на українські ціни, то мовиться про 40 гривень за один куб.

У нас українське населення отримує куб газу по державних регульованих цінах за 7,96 гривні. Українська промисловість платить 27 – 28 гривень. У Європі – 40 гривень і така ціна на газ продовжуватиме рости,

– сказав він.

Основним джерелом звідки європейці отримують скраплений газ є Перська затока.

Економіст підкреслив, що це Катар, а там зупинили виробництво на найбільшому заводі. Причиною цього є те, що це підприємство вже двічі атакували іранці.

Цікавий момент – Іран почав активно обстрілювати ті країни, які формально не беруть участь у війні. Мовиться про Кувейт, Катар, Саудівську Аравію, Арабські Емірати,

– зауважив він.

Таким чином Іран активно розповсюджує бойові дії у всій Перській затоці для того, щоб, ймовірно, повністю дестабілізувати нафтовий ринок.

Олег Пендзин вважає, що іранській владі вдалося дестабілізувати ситуацію, а те, що Дональд Трамп говорить про наближення до завершення війни з Іраном – неправда.

