Після ударів по енергетиці: що буде з цінами на пальне в Україні

Росія атакує українську енергетику. Однак на тлі цього проблем із пальним на внутрішньому ринку не буде.

Про це 24 Каналу заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, зауваживши, що в України є дуже великий потенціал, щоб збільшити постачання пального, навіть якщо це відбудеться. Тобто державі є, де його брати.

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"Нам є, на чому його привезти фактично в будь-якій кількості. Думаю, навіть вдвічі більше, ніж скільки ми зараз споживаємо", – сказав Куюн.

Що буде з цінами

Ціна на пальне залежатиме від фактора ажіотажу або попиту. Утім, директор консалтингової компанії А-95 у це не вірить. Він додав, що такого ніколи не було. Тому, мовляв, усе залежатиме від цін у світі, які будуть у той чи інший момент.

Запас пального, я думаю, що всі ще з 2022-го року тримають так чи інакше. Оперативних проблем з постачанням не прогнозую. Думаю, що їх не буде,

– наголосив Сергій Куюн.

Росія б'є по енергетиці України