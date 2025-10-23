Українці готуються до блекаутів: чи зросли ціни на популярні товари
- Ціни на зарядні пристрої та генератори зросли на 10-20% у мережі "Фокстрот" після серпня 2025 року через підвищений попит.
- У компанії "Аврора" заявили, що не буде спекулювати цінами на товари для блекаутів і на деякі позиції запропонувала знижки.
На тлі відключень світла українці скуповують зарядні пристрої та генератори. Проте у порівнянні з серпнем 2025 року, зараз їхня вартість значно вища.
Як змінилися ціни у "Фокстрот"?
У компанії "Фокстрот" розповіли для 24 Каналу, що найвигідніше придбати техніку на випадок блекауту можна було до серпня 2025 року.
Протягом цього часу ринок зарядних станцій залишався перенасиченим, поки енергопостачання у домівки українців не було в зоні ризику.
Попит на цей сегмент товару був низьким, тому постачальники змушені були це враховувати при ціноутворенні і виставляти ціни без прибутку або навіть у збиток – зі знижками до 50% від собівартості. Фактично це був етап розпродажу надлишкових запасів.
Проте у вересні на тлі підвищеного попиту постачальники поступово зняли всі промоакції та знижки, вирівнявши вартість до ринкової, і почали формувати нові бюджети. Як наслідок, ціни зросли в середньому на 10 – 20%.
Як змінилися ціни в "Аврорі”?
Також для 24 Каналу розповіли про ситуацію з цінами в компанії "Аврора".
Представники повідомили, що компанія не буде спекулювати цінами на товари, яких потребують українці під час блекаутів. Тому на деякі позиції запропонували додаткові знижки.
Загалом у "Аврорі" зараз традиційно високий попит показали акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої і батарейки.
Як українці готуються до відключень світла?
Попит на портативні зарядні станції в Україні зріс у 3,6 раза після атак на енергетичну інфраструктуру. Найпопулярніші моделі зарядних станцій мають ємність до 1000 Вт·год, займаючи 43% від усіх покупок.
В Україні зріс попит на зарядні пристрої та обігрівачі, що спричинило підвищення цін на 20%. Продажі генераторів у Епіцентрі збільшилися майже втричі, й аналітики прогнозують подальше зростання цін через сезонність та атаки на інфраструктуру.
Продажі павербанків в Україні зросли на 150% у жовтні, а попит на зарядні станції – на 400%. Найпопулярніші моделі мають ємність 20 000 та 30 000 міліампер-годин, забезпечуючи кілька повних зарядок смартфонів.