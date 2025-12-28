Укр Рус
Росія вдарила по Херсонській ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч квартир
28 грудня, 16:57
Росія вдарила по Херсонській ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч квартир

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 28 грудня Росія обстріляла Херсонську ТЕЦ.
  • Внаслідок атаки постраждала працівниця підприємства.

28 грудня окупанти вкотре обстріляли з артилерії Херсонську теплоелектроцентраль. Станція зазнала значних руйнувань.

Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства – її госпіталізували. На самій ТЕЦ тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, передає 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

Що відомо про удар по Херсонській ТЕЦ?

Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.

Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста,
 – зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що вранці очільник МВА Ярослав Шанько розповів, що близько 05:00 росіяни масовано вдарили по Херсону з РСЗВ. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та критична інфраструктура. Внаслідок атаки частина міста знеструмлена.

  • Ще на початку грудня стало відомо про критичний стан Херсонської ТЕЦ. Росія кілька днів поспіль била по станції.
  • Загалом ворог випустив близько 100 снарядів.
  • Без опалення залишилися 470 будинків – це понад 40,5 тисячі споживачів.

Зауважимо, що ворог постійно завдає ударів по українській енергетиці. У ніч проти 27 грудня противник атакував Київщину та столицю. Внаслідок атаки уражені підстанції, обленерго, малі та великі генерації, зокрема Київська ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька та Трипільська ТЕЦ. Відновлювальні роботи ускладнені, бо ворог цілиться не лише по об'єктах, а й по енергетиках.