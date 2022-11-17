Угорщина починає співпрацювати з Іраном, який постачає зброю Росії
Джерело:Фейсбук Петера Сійярто
Голова МЗС Угорщини оголосив про початок економічної співпраці з Іраном. Він заявив, що це необхідно для реінтеграції підсанкційної країни у систему міжнародного співробітництва.
Сійярто повідомив про проведення спільного засідання із міністром економіки Ірану в Будапешті. Саме так, на його думку, має розпочатися їх співробітництво, яке приведе до "нормалізації ситуації".
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У світі багато біди, останні кілька днів ми побачили, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, закривши якомога більше конфліктів,
– написав угорський міністр.
Він заявив, що якби Іран вдалось реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, вдалося б досягти значного прогресу у стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході.
Проросійська позиція Угорщини
Відомо, що уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбан займає проросійську позицію. Саме ця країна блокує рішення про виділення допомоги Україні від ЄС. Серед усіх країн ЄС тільки Угорщина не виділяла двосторонньої макрофінансової та військової допомоги Україні. Окрім того, вона довгий час блокувала постачання зброї до України з інших країн своєю територією.
Іран надсилає Росії зброю: що відомо
- Іран довгий час відкидав звинувачення про постачання Росії зброї. Ще наприкінці жовтня іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив інформацію, що його країна надає Росії дрони-камікадзе. Він запевнив, що Іран буцімто не буде допомагати Росії.
- Інформація про те, що Іран надає Росії дрони-камікадзе, з'явилася ще влітку. У США попереджали, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом США підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами. Вже тоді Іран та Росія заперечували співпрацю.
- Восени Росія почала активно використовувати дрони проти України, маркуючи їх іншими знаками. Спершу дрони помітили на Півдні, після чого ворог атакував безпілотниками Північ та інші регіони.
- МЗС України заявило, що надання Іраном зброї Росії робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном. Крім того, він закликав ЄС ввести санкції проти Ірану.
- 20 жовтня Євросоюз затвердив санкції проти організацій, які постачають іранські безпілотники. До обмежень долучилася і Велика Британія.
- Україна висловила готовність надати докази, що Росія використовує іранські дрони. У відповідь Тегеран пригрозив Британії, Німеччині та Франції за розслідування.