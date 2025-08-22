Угорщина та Словаччина обурені ударами України по нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до країн. Вони навіть поскаржилися на Київ до Брюсселю.

На що скаржаться Угорщина та Словаччина?

Міністри закордонних справ двох країн надіслали спільного листа до Єврокомісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто.

У листі міністри жаліються, що протягом кількох днів ЗСУ здійснили 3 атаки на нафтопровід "Дружба", який має ключове значення для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини.

Атаки, мовляв, призвели до проблем із постачанням нафти до обох країн. А через останній обстріл, нафтопровід, ймовірно, зупиниться не менше як на 5 днів.

При цьому Сіярто наголосив, що від українських атак страждає не стільки Росія, як Угорщина та Словаччина.

Враховуючи, що впродовж останніх років ЄС та його країни-члени надали Україні підтримку на сотні мільярдів євро, ми вважаємо дії України, які серйозно ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини, абсолютно неприйнятними,

– йдеться в листі.

Угорщина та Словаччина вимагають негайних кроків від Єврокомісії для захисту "Дружби" від атак. Вони нарікають, що Брюссель мовчав після усіх трьох атак на нафтопровід.

Було б добре, якби Брюссель нарешті зрозумів, що вони Єврокомісія, а не Українська Комісія,

– додав Сіярто.

Угорщина та Словаччина надіслали листа Єврокомісії / Петер Сіярто у Фейсбук

Що відомо про українські атаки на нафтопровід "Дружба"?