Українців можуть оштрафувати: кому доведеться заплатити значну суму

Українців можуть покарати у 2027 році – багатьох очікує значний штраф. Причиною є ігнорування заміни лічильника.

За що можуть оштрафувати українців?

Проблема є актуальною для тих, хто проживає у Польщі, про що пише inPoland.

Ще до кінця 2026 року житлово-будівельні кооперативи, а також громади по всій Польщі, повинні були адаптувати свої системи обчислення тепла до нових законодавчих вимог. Зміни включають обов’язкове встановлення лічильників тепла та води, які оснащені функцією дистанційного зчитування.

З 1 січня 2027 року рахунки за тепло та гарячу воду будуть виставляти без відвідування інспектором.

Найбільша проблема стосується старих багатоквартирних будинків. У новобудовах системи дистанційного зчитування встановлюються на етапі будівництва, тоді як у старих будівлях модернізацію ще потрібно завершити.

Невиконання цього зобов’язання тягне за собою адміністративний штраф у розмірі до 10 000 злотих.

У тексті наголошують: формальна відповідальність покладається на керуючого будівлею, але інвестиційні витрати, зокрема штрафи, можуть бути перекладені на мешканців.

Важливо! Заміна лічильників не буде обов’язковою, якщо це буде технічно неможливо або якщо економічний аналіз покаже, що інвестиційні витрати є непропорційними очікуваній економії енергії. Але будь-який виняток повинен бути належним чином підтверджений документально.

Нагадаємо, що в Україні споживачам слід платити за свої лічильники. Про це пише Українське радіо.

Зазначається, що заміна лічильників відбувалася за кошти споживачів. Це все закладено в тариф. Зокрема повірку лічильників проводять кожні чотири роки. Процедура займає 30 – 40 хвилин.

Зверніть увагу! Коли люди пропускають термін повірки і їм починають нараховувати більше – споживання "за нормативами".

Що ще слід знати українцям щодо комунальних послуг?