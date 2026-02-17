За что могут оштрафовать украинцев?

Проблема актуальна для тех, кто проживает в Польше, о чем пишет inPoland.

Еще до конца 2026 года жилищно-строительные кооперативы, а также общины по всей Польше, должны были адаптировать свои системы вычисления тепла к новым законодательным требованиям. Изменения включают обязательное установка счетчиков тепла и воды, которые оснащены функцией дистанционного считывания.

С 1 января 2027 года счета за тепло и горячую воду будут выставлять без посещения инспектором.

Самая большая проблема касается старых многоквартирных домов. В новостройках системы дистанционного считывания устанавливаются на этапе строительства, тогда как в старых зданиях модернизацию еще нужно завершить.

Невыполнение этого обязательства влечет за собой административный штраф в размере до 10 000 злотых.

В тексте отмечают: формальная ответственность возлагается на управляющего зданием, но инвестиционные расходы, в частности штрафы, могут быть переведены на жителей.

Важно! Замена счетчиков не будет обязательной, если это будет технически невозможно или если экономический анализ покажет, что инвестиционные затраты непропорциональны ожидаемой экономии энергии. Но любое исключение должно быть надлежащим образом подтверждено документально.

Напомним, что в Украине потребителям следует платить за свои счетчики. Об этом пишет Украинское радио.

Отмечается, что замена счетчиков происходила за средства потребителей. Это все заложено в тариф. В частности поверку счетчиков проводят каждые четыре года. Процедура занимает 30 – 40 минут.

Обратите внимание! Когда люди пропускают срок поверки и им начинают начислять больше – потребления "по нормативам".

