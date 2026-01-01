Ветеран війни та учасник бойових дій: яка різниця між статусами

Юридично до категорії ветеранів в Україні належать учасники війни та учасники бойових дій. Вони визнані як пільгові та мають право на додаткові соціальні гарантії від держави.

Які відмінності між УБД та учасником війни?

Статус учасника війни призначений для громадян, які брали участь у війнах минулого, тоді як УБД передбачений для захисників та захисниць України часів незалежності, пише 24 Канал з посиланням на закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Згідно з законодавством, до ветеранів війни в Україні належать громадяни, які брали участь у захисті України або бойових діях на території інших країн. Для них визначили такі статуси:

учасники війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій.

На УБД можуть претендувати громадяни, які виконували бойові завдання під час захисту України у воєнний та мирний час. Тоді як учасниками війни визнали військових армії Радянського Союзу, які в період Другої світової служили у Збройних Силах, а також цивільних, які в тилу працювали для забезпечення фронту.

Кому належить статус учасника війни?

До учасників війни за чинним законодавством України належать:

військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах МВС Радянського Союзу та КДБ;

особи, які під час Другої світової війни працювали на територіях, що ввійшли до складу колишнього СРСР після 1944 року;

особи, які в період Другої світової працювали на тилових підприємствах, спорудженні фортифікацій та заготівлях палива й продуктів, навчалися у закладах професійно-технічної освіти, і яких залучали до відбудови об'єктів господарського і культурного призначення;

нагороджені орденами й медалями Радянського Союзу за працю й військову службу в тилу в роки Другої світової війни.

Важливо! Статус учасника війни для народжених після 31 грудня 1932 року можуть встановити тільки за наявності документів або інших доказів на підтвердження факту роботи у вказаний період.

Хто може отримати УБД в Україні?

На статус учасника бойових дій можуть претендувати:

військові, які служили у військових підрозділах діючої армії під час Другої світової війни, а також підпільники та партизани;

військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Афганістані;

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, поліціянти, особи рядового, начальницького складу та військовослужбовці МВС, інших законних військових формувань, яких за рішенням держави скеровували для участі в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки або у відрядження до держав, де тривали бойові дії;

військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях та виконували завдання для оборони України;

учасники збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті у складі Української повстанської армії, "Поліської Січі", Української народної революційної армії, "Карпатської Січі", Української військової організації, збройних підрозділів Організації українських націоналістів;

учасники груп піротехнічних робіт, яких залучали до виконання завдань з розмінування вибухонебезпечних предметів на території України.

Що потрібно для отримання статусу УБД?

Отримати статус УБД військовослужбовці, які брали або продовжують брати участь у бойових діях, можуть:

автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені військових частин зобов’язані внести дані впродовж 5 днів з моменту початку виконання бойового завдання;

через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені військових частин зобов’язані внести дані впродовж 5 днів з моменту початку виконання бойового завдання; особисто через подання документів до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які розглядають такі матеріали.

Для самостійного звернення потрібно мати заяву за встановленою формою, два фото 3×4 на матовому папері, а також документи на підтвердження участі в бойових діях.