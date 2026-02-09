На Заході відключення світла стали довшими: коли графіки можуть пом'якшити

Хоча росіян нібито й не надто "хвилює" Захід України, остання масована атака була спрямована здебільшого саме туди. Зрештою, зі світлом у цих регіонах також непросто, а графіки відключень стали жорсткішими.

Що буде з графіками відключень?

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Експерт припустив, коли ситуація могла б покращитися.

Нещодавно під ударами ворога опинилися Добротвірська та Бурштинська ТЕС, що на Львівщині та Івано-Франківщині.

Окрім того, росіяни атакували одну із найбільших підстанцій – "Західноукраїнську" (750 кіловольт), що об'єднує мережі Хмельницької та Рівненської АЕС, балансує західний регіон і забезпечує імпорт з ЄС.

Зверніть увагу! Усі великі теплові електростанції, атомні та гідроелектростанції працюють в об'єднаній системі й подають електричну енергію в загальну мережу. Тож остання масована атака вплинула на всю Україну.

За оцінкою Омельченка, ситуація зі світлом, зокрема у Львові, Івано-Франківську тощо, може покращитися після ремонту об'єктів, а також разом із потеплінням у західних областях.

До слова, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ситуація в місті складна, однак значно краща, аніж у столиці.

Яка ситуація в енергосистемі?