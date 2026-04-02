Україна планує збудувати нову енергосистему: 1,3 гігавата потужностей та ремонт без кредиту ЄС

В Україні планують не лише відновити енергооб'єкти після російських атак, а й додати нові потужності. Нині оголосили конкурс на будівництво 1,3 гігавата генерації, водночас тривають роботи з відновлення 245 об'єктів інфраструктури.

Як Україна відновлює енергосистему?

Про те, що робитиме уряд для розвитку ненерації, йдеться в повідомленні Дениса Шмигаля.

Так, міністр енергетики зазначив, що зараз основне завдання України та Міненерго не лише відбудова енергосфери, а й будівництво нової системи. Йдеться про вдосконалену, більш захищену, гнучку та інтегровану з Європою енергетику.

Зокрема Шмигаль додав, що в уряді очікують на підтримку бізнесу в процесі відновлення енергетичної сфери. Також 1 квітня влада оновила правила конкурсу на будівництво генерації. За планом, до системи мають долучити близько 1,3 гігавата нових потужностей.

Водночас про підготовку о наступної зими та відновлення інфраструктури після російських атак заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що роботи почали попри блокування європейського кредиту на 90 мільярдів євро.

Є чіткі завдання для регіонів та основних міст по альтернативній генерації та по відновленню обʼєктів. Зараз урядовці забезпечили необхідний ресурс та необхідні рішення, щоб додати в систему когенераційні установки,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що роботи з відновлення нині тривають на 245 об'єктах.

Що відомо про зиму 2025 – 2026 років?

В інтерв'ю для РБК-Україна Володимир Омельченко, енергетичний експерт, розповідав, що попередня зима була для столиці чи не найскладнішою.

Але я не знаю чи дійсно за всі роки незалежності, тому що 90-ті роки теж були складні. Особливо 1992 – 1993 роки. Хоча з енергетикою було краще, але людям просто не було за що жити і за що їсти. Думаю, що можна співставити ту ситуацію, що зараз, і те, що було в 1992 – 1993 роках. Можливо, зараз навіть більш складна ситуація для людей,

– проаналізував експерт.

Зокрема він зазначив, що найскладнішою ситуація була взимку в столиці, яку постійно обстрілювали. Водночас сильно страждали Харків, Дніпро, Полтавщина, Запоріжжя та Херсон. Для Заходу України ситуація була спокійнішою.

Діставалося також об'єктам Нафтогазу. За 151 день опалювального сезону Росія атакувала їх 129 разів. Били по трубопроводах, видобутку газу, підземних сховищах та системах опалення.

