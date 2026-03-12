Виплату у розмірі 1 500 гривень надають українцям: оформити заявку можна лише до 16 березня

Педагоги в Україні мають змогу подати заявку на участь у пмежах пілотної програми "Гроші ходять за вчителем". Подача заявок розпочалась 16 лютого.

Хто з українців може отримати 1 500 гривень?

Вони подаються через платформу "Вектор", про що йдеться на сайті Міносвіти.

Читайте також Жителі однієї з областей зможуть отримати нову допомогу від ООН

Для подачі заявок працівники сфери освіти мають пройти верифікацію свого профілю, а також:

актуалізувати інформацію про заклад, де працюють;

додати дані про класи викладання;

підтвердити особу – через BankID або кваліфікований електронний підпис.

Далі заклад освіти має підтвердити внесені дані. А педагогічний працівник вже отримає доступ до подання заявки.

Учасники цього "пілоту" отримають 1 500 гривень. Витратити на власні потреби їх не можна – тільки на підвищення кваліфікації.

Важливо! Зокрема освітяни мають право самостійно обирати програми відповідно до власних професійних потреб.

Щоб допомогти педагогам і закладам освіти швидко пройти всі етапи, МОН проведе низку регіональних вебінарів із детальними роз’ясненнями. Листи із запрошенням надійдуть від обласних департаментів освіти,

– розповіли у відомстві.

Слід також додати, що ще з 16 лютого розпочався процес верифікації закладів освіти. А подати заяву можна лише до 16 березня.

Згодом були розширені критерії для подачі заявок. Тому отримати кошти можуть також вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів, практичні психологи. Про це повідомив Український інститут розвитку освіти.

Також розширили перелік закладів освіти, педагоги яких можуть брати участь у пілоті. Крім того, були додані нові напрями підвищення кваліфікації.

Які ще виплати можуть отримати українці?