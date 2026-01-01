Виплата у рамках "зимової підтримки": на що українці витрачають 6 500 гривень допомоги

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності запровадило програму одноразової допомоги 6 500 гривень. Вона передбачена для найменш захищених категорій населення.

На що українці витрачають "Зимову підтримку"?

Одразу чотири категорії дітей змогли отримати допомогу, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Мова йде про такі верстви населення:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях.

Загальна кількість поданих заяв становить 463 671. І з них – 385 170 вже було погоджено.

Для тих, хто отримав погодження заявки, але не отримав соціальну допомогу, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Зокрема вже було профінансовано понад 381 346 заявок. Сума становить понад 2,5 мільярда гривень.

Вже 252,278 транзакції було проведено на придбання одягу, 19 951 – на взуття. 42,037 транзакцій – придбання дитячого одягу. Ще 80 341 покупку українці зробили в мережах аптек.

Зверніть увагу! Ці грошові виплати можна витрачати на одяг, взуття та ліки.

До якої дати можна витратити допомогу?

Нагадаємо, що виплати можна витратити протягом 180 днів (або шість місяців) з моменту зарахування. Про це йдеться на сайті "Зимової підтримки".

Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.

Нагадаємо! Наразі подати заявку на отримання допомоги неможливо – останнім днем для оформлення підтримки було 17 грудня.

Що ще відомо про соціальні виплати від держави?