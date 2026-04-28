Війна в Ірані може "залишити світ без доріг": бойові дії створюють дефіцит важливого матеріалу

Війна США та Ізраїлю проти Ірану перекриває постачання критично важливого бітуму. Наприклад, програма з будівництва доріг прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді зіштовхується з масштабними перебоями та затримками.

Як війна на Близькому Сході впливає на дороги?

Зокрема у Південній Кореї деякі місцеві органи влади вже сповільнюють дорожнє будівництво, про що пише FT.

Читайте також Війна Трампа штовхнула світ в економічну прірву: чому США майже не зачепило

Скорочення поставок бітуму з Перської затоки – густого в’язкого вуглеводню, який використовується як сполучний матеріал в асфальті – викликає дедалі більше занепокоєння в усіх країнах, де дефіцит ускладнює та здорожчує боротьбу з вибоїнами на дорогах.

Особливо гостро проблема стоїть в Індії. Там уряд планував будувати по 100 кілометрів автомагістралей на день. Країна імпортує близько 40% бітуму, майже весь – із країн Перської затоки.

Зверніть увагу! За даними Kpler, експорт бітуму з портів Перської затоки до Індії впав до 7 тисяч тонн у березні, якщо порівнювати з 32 тисячами тонн за аналогічний період торік. Також дані вказують, що на початку конфлікту з Іраном щонайменше 17 суден, які мали доставити бітум до Індії, застрягли в Перській затоці, хоча частині з них згодом вдалося вийти.

Генеральний директор Національної федерації будівельників автомагістралей Індії (NHBF) Пі Сі Гровер заявив, що "чимало" невеликих компаній отримують лише дві з десяти запланованих вантажівок із бітумом. Різке падіння поставок із Перської затоки підкреслило вразливість індійської економіки.

За даними індійських ЗМІ, дорожні роботи в штатах Гоа, Керала та Раджастхан уже були зупинені або затримані.

NHBF, яка представляє найбільші інфраструктурні компанії Індії, включно з Larsen & Toubro та Tata Group, цього місяця надіслала два листи до міністерства дорожнього транспорту Індії зі скаргами на те, що ціни на бітум з лютого зросли більш ніж на 50%.

Що відбувається в інших країнах?

У Південній Кореї місцеві медіа повідомляють про затримки численних дорожніх проєктів, зокрема будівництва 3-кілометрового мосту Sindo Peace Bridge у західному місті Інчхон, через перебої з поставками та різке зростання цін на асфальтобетон.

В Італії підрядники також почали скаржитися місцевій владі на стрімке зростання витрат. Вони вимагають перегляд умов контрактів.

Ми спостерігаємо певний тиск через зростання вартості матеріалів, особливо таких ресурсів, як сталь і бітум,

– заявив мер Турина Стефано Ло Руссо.

Що відбувається з дорогами в Україні?

Наразі в Україні йде активний ремонт доріг. Зокрема додатково виділили 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Про це повідомляла прем'єрка Юлія Свириденко. Згідно з її слів, уряд розподілив 12,6 мільярда гривень, які передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

З них на поточні роботи спрямовуємо 4,6 мільярда гривень.

Очікується, що поточний ремонт на трасах міжнародного значення завершиться вже до 1 травня. А всі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Що відомо про ситуацію з дорогами в Україні?

Чимало доріг постраждало в Україні внаслідок повномасштабної війни та важкої зими. Однак наразі капітальні ремонти не обов'язкові, ситуацію можна стабілізувати простіше, про що повідомила експертка Анна Мінюкова. Однак за інших обставин українські дороги можуть бути просто втрачені.

Цього року інтенсивність руйнування доріг була обумовлена сезонними факторами. Серед них перепади температури повітря та обробка доріг протиожеледними матеріалами.

Ба більше, бізнесу доведеться власним коштом відремонтувати дороги. Мова йде про близько 2,5 мільйони квадратних метрів. Це частина робіт, які входять до гарантійних зобов’язань підрядників.