Ворог вдарив по обладнанню, яке забезпечує постачання газу українцям

Росія проти вівторка знову завдала ударів по газовій інфраструктурі України. Під ранок 9 грудня ворог атакував газові об'єкти ударними безпілотниками.

Які об'єкти постраждали від атаки?

Під ворожим ударом опинилося критично важливе газове обладнання, яке забезпечує безперебійне постачання газу для населення, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

На щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах,

– розповіли у відомстві.

Наразі на уражених об'єктах працюють рятувальники та оперативні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, після чого фахівці газової галузі розпочнуть відновлювальні роботи.