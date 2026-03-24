Військова ескалація на Близькому Сході порушила світове постачання палива, тож В'єтнам також намагається вжити заходів щодо зміцнення своєї енергетичної безпеки. Для цього країна планує побудувати першу атомну електростанцію.

Хто будуватиме першу АЕС у В'єтнамі?

Проте в будівництві об'єкта допоможе Росія. Відповідну угоду вже підписали в понеділок, 23 березня, передає Bloomberg.

Угоду підписали під час візиту в'єтнамського прем'єр-міністра Фам Мінь Тіня до країни-агресорки. У церемонії також взяли участь його російський колега Михайло Мішустін і голова Росатома Олексій Ліхачов, пишуть пропагандистські "Ріа.Новини".

Однак коли саме розпочнеться будівництво АЕС, наразі невідомо.

Раніше Ханой наполягав на прискоренні спорудження "Нін Тхуан-1", яку планували ввести в експлуатацію не пізніше кінця 2031 року. Проєкт передбачає два реактори російської розробки – загальною потужністю близько 2 400 мегават.

Як ще співпрацюють країни?

Країни домовилися розширити співпрацю у сферах нової енергетики, екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії.

Окрім того, під час візиту іноземна делегація підписала попередню угоду про постачання з найбільшим російським виробником зрідженого природного газу "Новатек".

Тісні зв'язки у сфері енергетичного співробітництва В'єтнаму та Росії тривають уже кілька десятиліть. Наприклад, створене в 1981 році спільне підприємство "В'єтсовпетро" за останні 5 років пробурило 36 свердловин у країні Південно-Східної Азії.

А торік під час візиту голови комуністичної партії То Лама в Москві домовлялися про розширення співпраці у сфері геологічної розвідки та видобутку нафти й газу.

Яка ситуація з пальним у В'єтнамі?