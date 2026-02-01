Після блекауту імпорт електроенергії зріс: Зеленський пояснив, як Україна рятує енергосистему
- Станом на 31 січня імпорт електроенергії збільшено після аварії на лініях електропередачі між Румунією та Молдовою та на території України.
- У Києві залишається складна ситуація з дефіцитом опалення, хоча водопостачання повністю відновлено, також складна ситуація зі світлом на Одещині.
В останній день січня з ладу вийшли 2 лінії електропередачі між Румунією та Молдовою та на території України. Є ймовірність, що це трапилося через погодні умови, а саме обмерзання ліній. Наразі ситуація стабілізується, а імпорт електроенергії збільшується.
Чи збільшили імпорт електроенергії на фоні аварії в енергосистемі?
Як повідомив президент Володимир Зеленський, найскладніші наслідки аварії були зафіксовані у Києві та центральних регіонах України, зокрема у Вінницькій області, на Сумщині, у Чернігові та Харкові.
Крім того, президент додав, що імпорт електрики у такому стані було збільшено.
За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, і зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.
Попри це, найскладніша ситуація залишається у Києві, де зберігається значний дефіцит опалення – майже 3,5 тисячі будинків досі без тепла.
Натомість щодо забезпечення водою, то в столиці, станом на вечір 31 січня, вона мала бути в усіх споживачів. Однак інформацію додатково перевіряють та тримають на особливому контролі, зауважив Зеленський.
Нагадуємо! Станом на 22:35 31 січня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення водопостачання для усіх споживачів.
Яка ситуація в енергосистемі?
В "Укренерго" заявили, що наразі ситуація в енергосистемі поступово стабілізувалася. Станом на вечір 31 січня, майже всі блоки АЕС, які були розвантажені внаслідок системної аварії, вийшли на свою потужність.
Критична інфраструктура була заживлена першочергово. В окремих регіонах залишаються локальні знеструмлення через наслідки несприятливих погодних умов та обриви розподільчих ліній внаслідок намерзання льоду,
– повідомили в компанії.
Також додається, що особливо складною є ситуація на Одещині, але аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Станом на 1 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження електроенергії. На це вплинуло як наслідки попередніх російських атак, так і високий рівень енергоспоживання через сильні морози.
Що відомо про аварію?
У частині населених пунктів Молдови, зокрема у столиці Кишиневі, було зафіксовано масштабне відключення електроенергії. Як повідомляється, це трапилося через проблеми в українській енергосистемі.
В Міненерго повідомили, що значна частина держави була знеструмлена через технологічне порушення з одночасними відключеннями двох ліній. Каскадні відключення електроенергії торкнулася більшості українських міст.
Водночас Мінцифри заявили, що причиною блекауту не була кібератака, а технологічні проблеми.