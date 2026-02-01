Після блекауту імпорт електроенергії зріс: Зеленський пояснив, як Україна рятує енергосистему

В останній день січня з ладу вийшли 2 лінії електропередачі між Румунією та Молдовою та на території України. Є ймовірність, що це трапилося через погодні умови, а саме обмерзання ліній. Наразі ситуація стабілізується, а імпорт електроенергії збільшується.

Чи збільшили імпорт електроенергії на фоні аварії в енергосистемі?

Як повідомив президент Володимир Зеленський, найскладніші наслідки аварії були зафіксовані у Києві та центральних регіонах України, зокрема у Вінницькій області, на Сумщині, у Чернігові та Харкові.

Крім того, президент додав, що імпорт електрики у такому стані було збільшено.

Володимир Зеленський Президент України За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, і зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.

Попри це, найскладніша ситуація залишається у Києві, де зберігається значний дефіцит опалення – майже 3,5 тисячі будинків досі без тепла.

Натомість щодо забезпечення водою, то в столиці, станом на вечір 31 січня, вона мала бути в усіх споживачів. Однак інформацію додатково перевіряють та тримають на особливому контролі, зауважив Зеленський.

Нагадуємо! Станом на 22:35 31 січня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення водопостачання для усіх споживачів.

Яка ситуація в енергосистемі?

В "Укренерго" заявили, що наразі ситуація в енергосистемі поступово стабілізувалася. Станом на вечір 31 січня, майже всі блоки АЕС, які були розвантажені внаслідок системної аварії, вийшли на свою потужність.

Критична інфраструктура була заживлена першочергово. В окремих регіонах залишаються локальні знеструмлення через наслідки несприятливих погодних умов та обриви розподільчих ліній внаслідок намерзання льоду,

– повідомили в компанії.

Також додається, що особливо складною є ситуація на Одещині, але аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Станом на 1 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження електроенергії. На це вплинуло як наслідки попередніх російських атак, так і високий рівень енергоспоживання через сильні морози.

Що відомо про аварію?