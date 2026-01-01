Курс валют 1 січня 2026 року: скільки коштує долар в обмінниках та банках

У перший день року валюти показали спад ціни. Зокрема найбільше долар та євро втратили за останню добу на чорному ринку, а в обмінниках майже не змінилися. Крім того, поки долар в банках майже не змінив курс, євро при купівлі та продажі втратило від 10 до 15 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 1 січня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,05 гривні (без змін проти 31 грудня 2025 року) та продаж по 42,55 гривні (-4 копійки). Дивіться також Депозити на старті січня: чому вкладати гроші вигідніше саме на початку року Купівля євро проходить по 49,40 гривні (-10 копійок), продаж – по 50,05 гривні (-15 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,35 гривні (-5 копійок), а продати по 42,25 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 49,65 гривні (-23 копійки), а продаж по 49,95 гривні (+1 копійка). По скільки курс в обмінниках? Долари обмінники купують у середньому по: 42,20 гривні (-1 копійка), а продають по 42,35 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продають по (-2 копійки). Євро купують по 49,80 гривні (-2 копійки), а продають по 50,05 гривні (-1 копійка). Що буде з курсом після Нового року? За прогнозом банкіра з Глобус Банку Сергія Мамедова, у 2026 році курс американської валюти може зрости та коливатиметься приблизно в межах 43 – 45 гривень, а євро – близько 50 – 52 гривні. Це зростання в середньому на 2 – 7 % порівняно з попереднім роком, але очікується повільне та контрольоване підвищення.

На валютний ринок істотно впливатимуть перебіг війни, обсяг міжнародної фінансової допомоги та монетарна політика Нацбанку. Саме ці стратегічні чинники визначатимуть, наскільки стабільним чи волатильним буде курс.

Нацбанк зможе регулювати валюти внаслідок режиму керованої гнучкості, що сприятиме поступовому формуванню курсу на ринку. За сприятливих умов регулятор може зменшити облікову ставку та надати більше свободи ринковому курсоутворенню.