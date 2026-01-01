Укр Рус
Економіка Макроекономіка Курс валют 1 січня 2026 року: скільки коштує долар в обмінниках та банках
1 січня, 11:06
3

Курс валют 1 січня 2026 року: скільки коштує долар в обмінниках та банках

Валерія Городинська
Основні тези
  • Ціна валют 1 січня 2026 року у банках: долар продається по 42,55 гривні, а його обмін – по 42,05 гривень; євро ж продається по 50,05 гривні, а його обмін – по 49,40 гривні.
  • На чорному ринку долар обмінюють по 42,35 гривні, а купують по 42,25 гривні; євро обмінюють по 49,65 гривні, а купують по 49,95 гривні.

У перший день року валюти показали спад ціни. Зокрема найбільше долар та євро втратили за останню добу на чорному ринку, а в обмінниках майже не змінилися. Крім того, поки долар в банках майже не змінив курс, євро при купівлі та продажі втратило від 10 до 15 копійок.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 1 січня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,05 гривні (без змін проти 31 грудня 2025 року) та продаж по 42,55 гривні (-4 копійки).

Дивіться також Депозити на старті січня: чому вкладати гроші вигідніше саме на початку року

  • Купівля євро проходить по 49,40 гривні (-10 копійок), продаж – по 50,05 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,35 гривні (-5 копійок), а продати по 42,25 гривні (-10 копійок).
  • Купівля євро по 49,65 гривні (-23 копійки), а продаж по 49,95 гривні (+1 копійка).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари обмінники купують у середньому по: 42,20 гривні (-1 копійка), а продають по 42,35 гривні (-2 копійки).
  • Євро купують по 49,80 гривні (-2 копійки), а продають по 50,05 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом після Нового року?

  • За прогнозом банкіра з Глобус Банку Сергія Мамедова, у 2026 році курс американської валюти може зрости та коливатиметься приблизно в межах 43 – 45 гривень, а євро – близько 50 – 52 гривні. Це зростання в середньому на 2 – 7 % порівняно з попереднім роком, але очікується повільне та контрольоване підвищення.

  • На валютний ринок істотно впливатимуть перебіг війни, обсяг міжнародної фінансової допомоги та монетарна політика Нацбанку. Саме ці стратегічні чинники визначатимуть, наскільки стабільним чи волатильним буде курс.

  • Нацбанк зможе регулювати валюти внаслідок режиму керованої гнучкості, що сприятиме поступовому формуванню курсу на ринку. За сприятливих умов регулятор може зменшити облікову ставку та надати більше свободи ринковому курсоутворенню.