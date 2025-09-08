Американська валюта подешевшала в ціні на 13 копійок, а от європейська валюта виросла на 3 копійки в ціні. Завтра, 9 вересня, долар майже не зміниться в ціні, а євро навпаки виросте.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 5 вересня. Офіційний курс євро становить 48,16 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Як знищують старі купюри та монети в Україні

Станом на 9 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,24 гривні;

євро – 48,38 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 8 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,34 гривні , продаж – по 41,29 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,15 гривні, продаж – по 41,44 гривні.

Що буде з доларом та євро цього тижня?