Коливається в ціні не лише євро: як долар змінився після вихідних
- Офіційний курс долара США знизився на 13 копійок до 41,21 гривні, євро зріс на 3 копійки до 48,16 гривні.
- Завтра НБУ встановив курси валют на такому рівні: долар – 41,24 гривні, а євро – 48,38 гривні.
Американська валюта подешевшала в ціні на 13 копійок, а от європейська валюта виросла на 3 копійки в ціні. Завтра, 9 вересня, долар майже не зміниться в ціні, а євро навпаки виросте.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 5 вересня. Офіційний курс євро становить 48,16 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 9 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,24 гривні;
- євро – 48,38 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 8 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,52 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,34 гривні, продаж – по 41,29 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,15 гривні, продаж – по 41,44 гривні.
Що буде з доларом та євро цього тижня?
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що курс долара збережеться на попередніх своїх позиціях. Таким чином, з 8 по 14 вересня долар буде на готівковому ринку в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту.
Натомість для євро не відбудеться нового цінового ривка, попри коливання ціни валюти. Відтак, вартість європейської валюти буде на рівні 48 – 49,50 гривні за валюту.
За словами банкіра, поки важко спрогнозувати вплив всіх факторів на ринок, але Нацбанк у будь-якому випадку буде головним гравцем на валютному ринку.