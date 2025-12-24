Євро на Різдво оновить історичний рекорд: як свята вплинули на ціну валюти

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,10 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 4 копійки проти 23 грудня. Офіційний курс євро становить 49,63 гривні, тобто ціна виросла на 14 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 25 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 24 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Економіст Олег Гетман каже, що перед Новим роком не потрібно масово скуповувати долари, бо стрімкого зростання курсу не очікується. У такому випадку краще тримати всі заощадження не лише в доларах, а розподілити його по різних активах, зокрема в євро чи ОВДП тощо.

Через те, що НБУ має чимало резервів, коливання курсу можуть згладжуватися. Таким чином, суттєвих панічних стрибків валюти не буде. Загалом прогноз на 2026 рік передбачає, що долар може перебувати в діапазоні від 44 до 46 гривень.