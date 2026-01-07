Укр Рус
7 січня, 16:30
4

Політика Трампа б’є по економіці: понад 65 тисяч робочих місць вже зникли

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У США за 2025 рік скоротилося 65 тисяч робочих місць у промислових секторах, найбільше у виробництві транспортного обладнання та в електроніці.
  • Політика Трампа, зокрема мита та рейди проти мігрантів, негативно впливають на зайнятість "синіх комірців", знижуючи зростання у ключових галузях.

США стрімко втрачають робочі місця у галузях, де традиційно основу складають так звані "сині комірці". Востаннє подібне відбувалося на початку пандемії COVID і за часів Великої рецесії.

Як скорочуються робочі місця у США? 

За 2025 рік у США скоротилися 65 тисяч робочих місць у промислових секторах. У порівнянні з 2024 роком, коли зайнятість зросла на 250 тисяч вакансій, різниця разюча, передає 24 Канал з посиланням на Apricitas Economics.

Минулого року уповільнення зайнятості у США охопило усі робітничі професії: 

  • будівництво;
  • видобувну промисловість;
  • сектор комунальних послуг. 

Але найбільші втрати робочих місць зафіксували у виробництві та транспорті. 

Загалом зайнятість у сфері торгівлі та промисловості зараз на 123 тисячі нижча за історичний максимум, досягнутий на початку 2025 року, і майже щомісяця скорочується з лютого, 
– зазначає видання. 

Найдовше проблеми фіксують у виробничому секторі, де зайнятість скорочується вже понад 2 роки поспіль. 

Водночас найбільше кількість робочих місць зменшується у виробництві транспортного обладнання (переважно автомобілебудування) та в електроніці. 

Робочі місця скорочуються майже у всіх ключових галузях, за винятком металургії та виробництва неметалічних мінералів. Загалом США вже втратили понад 200 тисяч робочих місць у промисловості порівняно з недавнім піком на початку 2023 року, 
– пишуть аналітики.

Важливо! Разом з тим найбільш помітним у 2025 році стало уповільнення темпів зростання зайнятості у будівництві. За 12 місяців галузь додала лише 52 тисячі робочих місць проти 191 тисячі у 2024-му. 

Як впливає політика Трампа на зайнятість? 

За словами аналітиків, економічна політика американської влади виявилася контрпродуктивною. 

  • Мита президента Дональда Трампа шкодять зайнятості "синіх комірців", оскільки підвищують вартість комплектуючи для виробництва.
  • Рейди проти мігрантів непропорційно сильно б’ють по будівельній галузі.
  • Скорочення субсидій у промисловій політиці зменшило будівництво заводів більш ніж на 8% за останній рік.

Задуманий адміністрацією "бум для синіх комірців" не відбувається, навпаки, спостерігається протилежна тенденція, 
– наголошують фахівці. 

Але Трамп у всіх проблемах звинувачує свого попередника Джо Байдена, запевняючи, що той залишив йому серйозну кризу після відходу з посади, пише Fortune

Зауважте! "Сині комірці" – це працівники фізичної, ручної або технічної праці, зазвичай у промисловості, будівництві, транспорті та виробництві. Назва походить від традиційного синього робочого одягу, який вони носили. Ці робітники формують основу економіки країни.

Що відомо про ціни  США? 

  • Після введення нових мит у США фіксується поступове підвищення цін на широкий спектр споживчих товарів. Тарифи Трампа призвели до подорожчання аудіообладнання, музичних інструментів та інших імпортних продуктів, що надходять з-за кордону.

  • За даними нового опитування, незадоволення економічною політикою Трампа зростає. Уже 57% американців висловили невдоволення його економічними кроками, а більшість респондентів вважають, що економічна ситуація у 2026 році лише погіршиться. Після запровадження тарифів інфляція прискорилася.

  • Втім, Трамп ігнорує сигнали щодо зростання цін і продовжує захищати свою митну політику. У промові до нації, присвяченій підсумкам 11 місяців перебування на посаді, він заявив, що його улюблене слово – "тариф".