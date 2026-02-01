20 тисяч до зарплати, нові правила бронювання та єОселі: що зміниться з 1 лютого для українців

У лютому на українців чекає низка змін, які стосуються бронювання від мобілізації працівників критичної інфраструктури й отримання іпотеки за програмою єОселя. Звільнені з полону військові зможуть отримати додаткову відпустку, а енергетики – доплату до зарплати за участь у відновлювальних роботах після обстрілів.

Що зміниться у правилах бронювання

З 1 лютого завершується дія спрощеного режиму бронювання для підприємств та установ, визнаних критично важливими для економіки, потреб населення та оборони України. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 8 грудня 2025 року.

Тимчасова норма щодо отримання бронювання від мобілізації за 24 години, а також його анулювання без обмежень стандартного графіка діє до кінця січня.

Надалі переведення на спецоблік здійснюватимуть за 72 години з моменту формування списку, як і було раніше. Анулювання бронювання ж дозволятимуть не частіше, ніж раз на 5 днів.

Зауважте! Зарплатний поріг для бронювання з 1 січня 2026 року зріс до 21 617 гривень. Це відбулося з огляду на підвищення мінімальної зарплати в Україні. На основі цього показника визначають необхідний найнижчий розмір оплати праці деяких заброньованих – 2,5 мінімальної заробітної плати.

Хто в лютому отримає доплати до зарплат

Через наслідки атак Росії на критичну інфраструктуру в Україні запровадили надзвичайну ситуацію в енергетиці. Бригади виконують аварійно-відновлювальні роботи цілодобово, аби повернути населенню постачання світла, тепла, води та газу після обстрілів.

Уряд ухвалив постанову про виплату додаткових 20 тисяч гривень щомісяця до зарплат фахівців, які працюють на пошкоджених об'єктах інфраструктури:

енергетиків;

тепловиків;

газовиків;

комунальників;

залізничників,

Доплати нараховуватимуть працівникам підприємств незалежно від форми власності впродовж перших трьох місяців 2026 року. Кошти за січень надійдуть в лютому.

Механізм отримання виплат спростили, щоб залучені до робіт підприємства могли подавати списки працівників бригад онлайн. Повідомлення про право на отримання доплати надходитиме в Дію або через смс.

Яку додаткову відпустку передбачили для військових

З 3 лютого набуде чинності закон про надання додаткової відпустки для військових, яких звільнили з полону. У документі йдеться про те, що її тривалість становить 90 календарних днів.

Додаткову відпустку надаватимуть за бажанням військовослужбовців після їхнього звільнення з неволі. На цей період передбачене збереження виплати грошового забезпечення.

Важливо! Відкликати військового з додаткової відпустки можуть тільки в разі його згоди.

Що зміниться в програмі єОселя в лютому

Зміни до програми єОселя передбачають оновлені обмеження щодо площі житла, яке можна придбати за допомогою державної іпотеки. Як повідомили в "Укрфінжитлі", вони почнуть діяти з 9 лютого.

За новими вимогами квартира в іпотеку можна купити, якщо її площа не перевищує такі критерії:

52,5 квадратного метра для родини, до якої входять один або двоє членів, а також додатково 21 квадратний метр на кожного наступного;

115,5 квадратного метра загалом.

Водночас площа будинку не має перевищувати 62,5 квадратного метра для сім’ї з однієї чи двох осіб і додатково 21 квадратного метра на кожного наступного члена родини. Проте загалом вона має бути не більшою за 125,5 квадратного метра.

Перевищення дозволене виключно для нерухомості віком до трьох років, але не більш як на 10%. Понаднормову площу та вартість позичальник матиме покрити коштом першого внеску. Для житла, старшого за 3 роки, перевищення норм недопустиме.

Хто з ВПО отримає нову виплату від держави

Для всіх дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого планують запровадити щомісячну виплату в розмірі 3 тисяч гривень. Про це повідомляв голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в середині січня.

Про надання виплати домовилося міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО на базі Ради коаліції. Ухвалене рішення мають юридично оформити у вигляді постанови. Наразі її не публікували на офіційних ресурсах.

За словами нардепа Гетманцева, у Верховній Раді опрацьовують питання підвищення рівня доходу для інших ВПО до 10 380 гривень, проте з урахуванням критеріїв.

Нагадаємо: базова допомога внутрішньо переміщеним особам від держави становить 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю, а також 2 тисячі гривень – для інших осіб. Її призначають на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження.

Зауважимо, що держава висуває вимоги, порушення яких призводить до того, що виплати ВПО можуть скасувати. Наприклад, якщо ВПО або член її родини придбає житло чи нове авто.

Чи планують підвищення пенсій у лютому

Розмір пенсій для окремої категорії пенсіонерів може зрости. Йдеться про автоматичні доплати до пенсії для тих отримувачів, які в лютому досягли віку 70, 75 чи 80 років:

від 70 до 74 років – 300 гривень ;

від 75 до 79 років – 456 гривень ;

; від 75 до 79 років – ; від 80 років – 570,00 гривень.

Зверніть увагу! Доплату починають нараховувати не від початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць її виплатять не повністю, а пропорційно до кількості днів від настання віку.

Загалом же зростання розмірів пенсій для більшості пенсіонерів у 2026 році відбулося в січні разом із підвищенням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, тож у лютому вони отримають щонайменше:

2 595 гривень у разі наявності повного страхового стажу;

у разі наявності повного страхового стажу; 3 458 гривень 80 копійок за наявності повного стажу при досягненні 65 років.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики готує пенсійну реформу, у межах якої пропонують підвищити розмір мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Робота над законопроєктом триває, а після завершення його планують узгоджувати з Урядом і партнерами.

Чого чекати від курсу долара та євро

Наприкінці січня на валютному ринку України активізувалися коливання курсу у відповідь на зміну динаміки в парі євро-долар. Проте вони не були різкими через втручання Національного банку для стримування волатильності.

Як розповідав у коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у лютому на валютному ринку очікують відносно стабільної ситуації. За його прогнозом, упродовж місяця курс долара коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро – на позначках 49 – 51,5 гривні.

Зауважимо! На курс цих валют в Україні впливатимуть загальна економічна ситуація, що частково залежить від атак Росії на критичну інфраструктуру, поступове зниження попиту, стратегія НБУ на валютному ринку тощо.

Як зазначав у коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, для України січень є одним із девальваційних місяців для гривні, тоді як з другої декади лютого починається тренд на її зміцнення.

Як зміниться порядок проставлення апостиля на документах

З 1 лютого набере чинності наказ Міністерства юстиції, яким затверджений новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що будуть використовувати на території інших держав.

Апостиль ставитимуть через спеціальний електронний реєстр, куди внесуть зразки підписів посадовців, відбитків печаток і штампів, а також дані про сертифікати відкритих ключів.

Довідково: апостиль – це спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб та печаток. Його проставляють на українських документах, які використовуватимуть за кордоном в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.

Послуга з проставлення апостиля не є безкоштовною й залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

для фізичних осіб становить 670 гривень – 0,2 прожиткового мінімуму;

– 0,2 прожиткового мінімуму; для юридичних осіб 1 160 гривень – 0,35 прожиткового мінімуму.

Проставляти апостиль або відмовити в його проставленні матимуть за термін до трьох робочих днів, що стартує з наступного дня після реєстрації заяви в Електронному реєстрі апостилів.

Чи підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги

В Україні діє мораторій на підвищення цін на деякі комунальні послуги під час війни. Він передбачає, що тарифи на централізоване опалення, газ та гарячу воду перебуватимуть на фіксованому рівні щонайменше до закінчення воєнного стану.

Вартість послуг із централізованого опалення та гарячої води відрізняється залежно від міста, адже кожен постачальник визначав їх окремо. Проте у лютому вони мають перебувати на попередньому рівні.

За користування газом побутові споживачі, що є клієнтами "Нафтогазу", продовжуватимуть сплачувати по 7,96 гривні за кубометр. Підвищення цін на електроенергію для населення не планують, тож кіловат-година й далі коштуватиме 4,32 гривні.

Важливо! У 2026 році можливе підвищення тарифу на світло через потреби відновлення енергосистеми після російських атак. Однак офіційних повідомлень влади щодо змін наразі немає.

Тариф на водопостачання й водовідведення залишиться сталим у великих містах, водночас у менших громадах його можуть підвищувати. У 2025 році зростання цін анонсували низка міст і селищ у Рівненській, Львівській, Чернігівській та інших областях.