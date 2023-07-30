Пенсія, виплати ВПО, мобілізація та нові ціни: які зміни чекають на українців з 1 серпня

З 1 серпня на українців чекає ряд змін у багатьох сферах. Так, наприклад, на пенсіонерів чекатимуть солідні надбавки, а от ВПО можуть втратити свої виплати. Також для підприємців у серпні скасують пільгу на сплату єдиного податку.

Збільшена пенсія та надбавки

Ще на початку липня для українських пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, проіндексували на 19,7% виплати. Проте свої нові пенсії вони отримають лише у серпні.

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Тож ті, хто вийшов на відпочинок за спеціальними законами, отримають у серпні наступні доплати:

16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;

659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;

1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;

197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Також 24 серпня, в честь Дня Незалежності України, деяким категоріям українців заплатять одноразову надбавку розмір якої поки не відомий. Ймовірно, розмір цих виплат не буде меншим ніж у 2021 році:

особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

Для деяких ВПО скасують виплати

У серпні 2023 року виплати для ВПО залишаться такими ж самими: для дітей або людей з інвалідністю – 3 тисячі гривень та 2 тисячі гривень для інших переселенців. Проте тепер таку допомогу назначають терміном на пів року, тобто ті, хто вже отримує гроші, матимуть їх до кінця січня 2024 року.

З 1 серпня дехто втратить свої виплати, а саме ті:

ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

особи, що повернулися до свого місця проживання;

люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;

громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

ті, хто має депозит більш як 100 тисяч гривень;

особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тисяч гривень.

ФОПи працюватимуть без податкових пільг

З 1 серпня для ФОПів скасовується пільга на сплату єдиного податку у 2%, тому підприємцям варто вручну перейти на бажану систему оподаткування. Якщо цього не зробити, то особу переведуть на ту систему з якої вона перейшла на пільгу.

Новостворені ФОПи, які одразу зареєструвалися на пільгу автоматично переведуться на третю групу зі ставкою 5%.

Також скасується мораторій на планові перевірки підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг. Автоматично відновляться обов’язки платника ПДВ для підприємців, у яких реєстрація платником ПДВ була призупинена.

Класти гроші на рахунок через термінал стане важче

З початку серпня у квитанціях про оплату через термінал повинен буде вказаний номер телефону платника. Відповідно система поповнення рахунку через термінали зміниться й виглядатиме наступним чином:

особа вводить номер свого мобільного телефону на екрані термінала;

отримує на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

вводить його на екрані, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримує квитанцію.

Проте це нововведення не стосуватиметься наступних опцій:

сплати комунальних послуг;

оплати квитків для залізничних перевезень;

оплати проїзду в міському і приміському транспорті;

оплату маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нові правила для строковиків та продовження воєнного стану

Нині загальна мобілізація та воєнний стан тривають до 18 серпня, тому цілком ймовірно, що у Раді проголосують за їх продовження.

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року,

– зазначив Ярослав Железняк.

Також, з 1 серпня набирає чинності норма закону № 3161-IX, яка дозволяє строковикам за бажанням перейти до категорії мобілізованих.

Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, за їх власним бажанням можуть бути переведені в категорію мобілізованих,

– пояснили в уряді.

Бригадний генерал Олексій Харченко зазначив, що категорично заборонено направляти у зону активних бойових дій мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли початкової підготовки, яка має тривати не менше одного місяця.

До слова, з серпня строковики отримуватимуть додаткову грошову допомогу у розмірі 6 тисяч гривень.

Зміняться правила подачі показників газу

Уже на початку серпня жителі Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей, які користуються послугами компанії "Нафтогаз", зможуть подати показники лічильників газу лише у три способи. До них належать:

особистий кабінет my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Завершиться вступна кампанія

електроенергія – 2,64 гривні за кіловат-годину; на воду – залежно від постачальника, глянути можна тут , на газ – 7,96 гривні (для користувачів "Нафтогазу").

Не пізніше 5 серпня університети мають сформувати та оприлюднити рейтингові списки та рекомендації на вступ для абітурієнтів бакалаврату. Далі до 8 серпня 18:00 години студенти, які отримали рекомендації, мають виконати усі вимоги до вступу.

Зарахування студентів на бюджет відбудеться до 10 серпня, а на контракт та за пільгами до 30 серпня.

Натомість переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 18 серпня.