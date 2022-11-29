Пенсії та соцвиплати зростуть, а субсидії нараховуватимуть по-іншому: що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня зросте прожитковий мінімум, а відповідно й соцвиплати, котрі до нього прив'язані. Тож ряд категорій пенсіонерів чекає підвищення виплат. Зміниться й порядок надання субсидій. Про всі зміни грудня, розповідаємо далі.

Пенсії зростуть

З 1 грудня пенсія зросте для трьох категорій. Для тих, хто отримує мінімальну, максимальну та має надбавки до пенсії чи понаднормовий стаж.

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Мінімальна пенсія зросте на 66 гривень до 2 093 гривень , адже дорівнює прожитковому мінімуму.

зросте на 66 гривень до , адже дорівнює прожитковому мінімуму. Максимальна – на 660 гривень до 20 920 гривень, складає 10 прожиткових мінімумумів для осіб, що втратили працездатність.

Перерахунок пенсій відбудеться і для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.

Прожитковий мінімум з 1 грудня

Бюджетом-2022 передбачене останнє підвищення прожиткового мінімуму цьогоріч у грудні. Оскільки до нього прив'язаний ряд соцвиплат, то з 1 грудня зміниться розмір виплат на дитину, аліментів, максимальних виплат з безробіття тощо.

Яким буде розмір соцвиплат

Виплати по безробіттю

Мінімальний розмір по безробіттю – це фіксована сума, розмір якої регулює закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Залежно від розміру страхового стажу українець може розраховувати на 650, або 1,8 тисячі гривень.

Відтак цей розмір виплат залишиться без змін, а от максимальний зросте. Він складає чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (2 684 гривні), тож з 1 грудня – це 10 736 гривень на місяць.

Аліменти на дитину

Розмір аліментів на дитину залежить від доходів батьків, що не проживають з дитиною. Тож мінімальний (гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відповідно до 6 років він складатиме 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривень.

Максимальний становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Допомога на дитину

З 1 грудня зросте також допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та соцдопомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування. Вона так само відрізнятиметься від віку дитини.

Тож на дітей до 6 років будуть нараховувати по 5 680 гривень (2,5 прожиткові мінімуми) та 7 952 гривні (3,5 прожиткових мінімумів) відповідно. На тих кому виповнилось від 6 до 18 років будуть виплачувати 7 082,50 гривні та 9 915,50 гривень відповідно.

Виплати для переселенців (ВПО)

Щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям й надалі становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень.

особам з інвалідністю та дітям й надалі становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень. Також в Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6 600 гривень внутрішньо переміщеним особам. Вона буде виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2 200 гривень на місяць. На неї можуть розраховувати громадяни віком від 55 років, вагітні жінки, самотні матері з дітьми віком до двох років, особи з інвалідністю, неповні сім'ї.

Чи зміняться податки

Детальніше про всі виплати на які можуть розраховувати ВПО, читайте тут.

Розмір податків для ФОПів в Україні прив'язаний до мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму, тож ЄСВ залишиться у грудні без змін – 22% від 6 700 гривень. Також нагадаємо, що з 1 березня підприємці мають право не сплачувати за себе ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев нещодавно в інтерв'ю 24 каналу розповів, що уряд не планує скасовувати добровільну сплату податків підприємцями до кінця війни.

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Субсидії по-новому

З 1 грудня нарахуванням субсидій для українців буде займатись Пенсійний фонд, а не Мінсоцполітики. Якщо вам субсидія вже нарахована, то для вас нічого не зміниться, якщо ж ви ще не подавали заяву, то тепер це слід зробити через ПФУ.

Для цього потрібно написати заяву та декларацію про доходи до органів Фонду, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Розмір субсидії

Заяву можна подати й в онлайн форматі. Це можна зробити на сайті ПФУ , через мобільний додаток ПФУ або на порталі Дія.

Цьогоріч субсидія на оплату комунальних послуг може складати до 1,8 тисячі гривень. Перевірити, чи ви уже отримуєте субсидію, можна на сайті Мінсоцполітики, натиснувши тут.

Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, станом на початок листопада, 2,4 мільйона домогосподарств в Україні отримують житлові субсидії. Раніше кількість звернень могла сягати 30 тисяч.

До слова, прем'єр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що субсидії українцям будуть виплачувати в повному обсязі, адже на це передбачено 37 мільярдів гривень.

Що буде з тарифами

Згідно з законом №7427 тарифи на час війни та протягом шести місяців після неї зафіксовані на рівні чинних станом на 24 лютого. Також Шмигаль пообіцяв, що до кінця опалювального сезону тарифи залишаться фіксованими, попри всю складність ситуації.

Нагадаємо, що голова податкового комітету Данило Гетманцев вже заявляв про те, що тариф на газ 7,99 гривні за кубометр – невиправдано дешево, тож його можуть переглянути навесні.

Тариф на газ

У грудні традиційно для українців продовжить діяти два тарифи: місячний та річний, а роль ПОН (постачальника останньої надії) й надалі виконуватиме НАК "Нафтогаз". Тариф від ПОН у грудні не зміниться й складатиме 7,99 гривні за кубометр газу.

Тариф на тепло

Якщо ви хочете заощадити на платіжках за комунальні послуги, можете спробувати переукласти угоду на постачання газу за більш вигідними умовами. Перевірити всі пропозиції, що актуальні на сьогодні можна на сайті " Газотека ".

Цього опалювального сезону платіжки за тепло для населення зросли. Якщо торік "Нафтогаз" продавав газ по 6,33 гривні, а в грудні цього року ціна становить 7,96 гривні за кубометр. Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1266 гривні.

Втім, оскільки наразі тариф зафіксовано, подальших подорожчань не буде.

Водопостачання та водовідведення

Тарифи на водопостачання та водовідведення різниться й залежать від регіонів. Це пов'язано з тим, що його встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Також вони відрізняються через низку й інших факторів, як от доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату тощо.

Тариф на електроенергію

Тариф на електроенергію залежатиме від обсягу спожитих кіловатів домогосподарством (сім'єю). Тож якщо ви спожили менш ніж 250 кіловат-годин, то тариф складатиме 1,44 гривні, понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

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Зміни для водіїв

З 14 грудня цього року в України почнуть діяти нові правила оформлення чи перереєстрації автомобіля. Зробити це можна буде онлайн через застосунок Дія або Електронний кабінет водія. Також у такий самий спосіб можна буде замовляти номерні знаки на автівку (платні й безкоштовні). Раніше ці послуги надавались виключно фізично у сервісних центрах МВС.

Богдан Драп’ятий Заступник міністра внутрішніх справ Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС).

Тариф від "Київстару" зросте

З 1 грудня для деяких абонентів "Київстар" почнуть діяти нові тарифи. Зміни торкнуться тих тарифів, де умови не змінювались два або більше років.

Що стосується контрактних абонентів, то зміниться абонплата в таких тарифах, як:

"Київстар 4G",

"Smart",

"Безлім" та інші тарифи.

Передплачувані абоненти стануть платити більше, якщо у них були такі тарифи:

"Безлім Соцмережі",

"Спілкування без меж",

"Київстар Комфорт 2018" та інші.

У компанії наголосили, що усі абоненти тарифний план яких подорожчає, обов’язково отримають SMS-повідомлення із деталями про зміни не пізніше, ніж за 7 днів до змін.

Вихідні та святкові дні

Згідно з календарем у грудні 2022 року на українців чекають 22 робочих та 9 неробочих днів. Через воєнний стан цьогоріч населення не матиме додатковий вихідний 26 грудня через Різдво, котре цьогоріч випадає на 25 грудня (неділю).

Цьогоріч ПЦУ дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво саме 25 грудня, а не 7 січня.

Також у грудні на населення чекає ще два свята: День Святого Миколая (19 грудня) та День Збройних Сил України (6 грудня).

Чи встановлять цьогоріч головну ялинку

З міркувань безпеки цьогоріч всі масові святкування заборонені, однак українців влада таки встановить символічні новорічні ялинки. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко розповів, що у Києві ялинки будуть встановлені за кошт бізнесу, а не бюджету. Їх розташують в ключових місцях районів Києва, зокрема й на Софійській площі.

Віталій Кличко Мер міста Київ Ми зараз не будемо робити, як раніше – "найвища" і "найкрасивіша". Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть розташовуватися в ключових місцях районів нашого міста і на Софійській площі.

Якою буде погода у грудні

Синоптики обіцяють досить теплий грудень, коли денна температура повітря рідко опускатиметься нижче нуля градусів за Цельсієм. Також велика кількість снігопадів у перший місяць зими навряд чи буде. В Укргідрометцентрі передбачають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах від -3 до +2 градусів.