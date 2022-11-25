Про це розповів мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю. Він також зазначив, що такі ялинки створять новорічний настрій містянам, зокрема дітям.

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Навіть війна не зможе скасувати Різдво та Новий рік

В умовах воєнного стану всі масові зібрання заборонені, розповідає Віталій Кличко. Це робиться, перш за все, з міркувань безпеки.

Однак, на думку мера столиці, Новий рік та Різдво навіть війна не зможе скасувати. Великих святкувань у місті точно не буде, проте символічні ялинки за небюджетні кошти встановлять.

Український бізнес запропонував поставити ялинки в ключових районах Києва за власний кошт. Влада пішла такій ідеї на зустріч, адже, попри складну ситуацію, важливо, щоб у дітей був гарний настрій на свята.

Ми зараз не будемо робити, як раніше - "найвища" і "найкрасивіша". Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходитись в ключових місцях районів нашого міста і на Софійській площі,

– заявив Кличко.

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Евакуації зі столиці не планується, однак підготуватися на випадок блекауту варто

Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що евакуації зі столиці не передбачено. За його словами ворог намагається посіяти паніку та депресію серед населення.

Росіяни продовжують завдавати потужних ракетних ударів по Україні. Вони хочуть, щоб українці виїжджали у Європу та залишили Україну порожньою.

Очільник міськради зазначає, що влада робитиме все, аби мешканці міста не почувалися самотніми з тими проблемами, які спричиняють окупанти. Місцевих просять підготуватися до різних сценаріїв.

Зокрема радять мати запаси технічної та питної води, продуктів та теплих речей. У місті вже відкрили пункти обігріву, куди можуть завітати люди у разі потреби.

Карта пунктів незламності у містах

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