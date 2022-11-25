Про це розповів мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю. Він також зазначив, що такі ялинки створять новорічний настрій містянам, зокрема дітям.
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Навіть війна не зможе скасувати Різдво та Новий рік
В умовах воєнного стану всі масові зібрання заборонені, розповідає Віталій Кличко. Це робиться, перш за все, з міркувань безпеки.
Однак, на думку мера столиці, Новий рік та Різдво навіть війна не зможе скасувати. Великих святкувань у місті точно не буде, проте символічні ялинки за небюджетні кошти встановлять.
Український бізнес запропонував поставити ялинки в ключових районах Києва за власний кошт. Влада пішла такій ідеї на зустріч, адже, попри складну ситуацію, важливо, щоб у дітей був гарний настрій на свята.
Ми зараз не будемо робити, як раніше - "найвища" і "найкрасивіша". Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходитись в ключових місцях районів нашого міста і на Софійській площі,
– заявив Кличко.
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Евакуації зі столиці не планується, однак підготуватися на випадок блекауту варто
- Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що евакуації зі столиці не передбачено. За його словами ворог намагається посіяти паніку та депресію серед населення.
- Росіяни продовжують завдавати потужних ракетних ударів по Україні. Вони хочуть, щоб українці виїжджали у Європу та залишили Україну порожньою.
- Очільник міськради зазначає, що влада робитиме все, аби мешканці міста не почувалися самотніми з тими проблемами, які спричиняють окупанти. Місцевих просять підготуватися до різних сценаріїв.
- Зокрема радять мати запаси технічної та питної води, продуктів та теплих речей. У місті вже відкрили пункти обігріву, куди можуть завітати люди у разі потреби.
Карта пунктів незламності у містах
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