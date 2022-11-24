Міський голова Києва в інтерв'ю підкреслив, що евакуації зі столиці не передбачено. Він наголосив, що українці нікуди не втікатимуть та не зроблять того, на що надіється Росія, коли завдає ракетних ударів.

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За словами Кличка, ворог цими атаками прагне посіяти паніку, депресію. Він завдає масованих ракетних ударів, щоб українці евакуювалися, виїхали до Європи та залишили порожню Україну.

Це їхня мета, але такого не буде, ми не будемо бігти. Можу вас запевнити. Це наша країна, це наші домівки, це наші міста,

– наголосив Кличко.

Київ готують до найгірших часів

Очільник міської ради зазначив, що у місті не виключають найгіршого сценарію розвитку подій. Мовиться про випадки, коли будуть відсутніми постачання електрики, тепла та води. За словами Кличка, у місті робитимуть все можливе, щоб мешканці не почувалися самотніми перед проблемами, які спричинили росіяни.

Мешканців Києва попрохали теж підготуватися до різних сценаріїв. Міський голова закликав їх мати запаси технічної та питної води, продуктів, а також теплих речей.

Що буде у випадку повного блекауту

Кличко зауважив, що було б непогано домовитися з мешканцями передмістя. Тими, в чиїх оселях є вода, пічне опалення. Щоб упродовж якогось часу пересидіти там непрості часи.

Також у Києві зробили запаси води та їжі. Крім того, почали роботу пункти обігріву. Туди мешканці можуть прийти, щоб погрітися, отримати необхідну допомогу, зарядити телефони та павербенки, а також отримати доступ до інтернету.

Тобто до випадку виникнення надзвичайної ситуації ми готуємось і кожен знає, що він повинен зробити, щоб надати послугу і щоб кожен киянин не відчував, що він сам на сам з проблемою,

– підкреслив Кличко.

Коротко про ракетні обстріли у Києві й області

Зауважимо, що менша половина з усіх ракет, які ворог випустив 23 листопада, летіла саме на Київщину. А вже після 14:00 стало відомо про влучання.

Його зафіксували в одному з інфраструктурних об'єктів столиці, а також житловому будинку. Тоді ж з'явилася інформація про постраждалих.

Пізніше надійшла інформація про те, що на Київ летіла відразу 31 ракета. Під час масованої ракетної атаки силам ППО вдалося збити 21 ворожий снаряд. На жаль, решта 10 таки влучили.

Міський голова Віталій Кличко під вечір повідомив про загибель трьох мешканців Києва. Серед тих, чиє життя забрала російська ракета, – 17-річна дівчина.

Відомо також про те, що 5 життів окупанти забрали внаслідок удару по багатоповерхівці у Вишгороді. Загалом постраждали 35 людей. Серед них було шестеро дітей, найменшій з яких – усього 5 років.

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