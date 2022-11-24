Мэр Киева в интервью подчеркнул, что эвакуации из столицы не предусмотрено. Он подчеркнул, что украинцы никуда не будут убегать и не сделают того, на что надеется Россия, когда наносит ракетные удары.

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По словам Кличко, враг этими атаками стремится посеять панику, депрессию. Он наносит массированные ракетные удары, чтобы украинцы эвакуировались, выехали в Европу и оставили пустую Украину.

Это их цель, но этого не будет, мы не будем бежать. Могу вас уверить. Это наша страна, это наши дома, это наши города,

– подчеркнул Кличко.

Киев готовят к худшим временам

Глава городского совета отметил, что в городе не исключают худшего сценария развития событий. Речь идет о случаях, когда будут отсутствовать поставки электричества, тепла и воды. По словам Кличко, в городе будут делать все возможное, чтобы жители не чувствовали себя одинокими перед проблемами, которые вызвали россияне.

Жителей Киева попросили тоже подготовиться к разным сценариям. Мэр призвал их иметь запасы технической и питьевой воды, продуктов, а также теплых вещей.

Что будет в случае полного блекаута

Кличко заметил, что было бы неплохо договориться с жителями пригорода. Теми, в чьих домах есть вода, печное отопление. Чтобы на некоторое время пересидеть там непростые времена.

Также в Киеве произвели запасы воды и еды. Кроме того, начали работу пункты обогрева. Туда жители могут прийти погреться, получить необходимую помощь, зарядить телефоны и павербенки, а также получить доступ к интернету.

То есть к случаю возникновения чрезвычайной ситуации мы готовимся и каждый знает, что он должен сделать, чтобы оказать услугу и чтобы каждый киевлянин не чувствовал, что он один на один с проблемой,

– подчеркнул Кличко.

Коротко о ракетных обстрелах в Киеве и области

Заметим, что меньшая часть всех ракет, которые враг выпустил 23 ноября, летела именно на Киевщину. А уже после 14:00 стало известно о попадании.

Его зафиксировали в одном из инфраструктурных объектов столицы, а также в жилом доме. Тогда же появилась информация о пострадавших.

Позже поступила информация о том, что на Киев летела сразу 31 ракета. Во время массированной ракетной атаки силам ПВО удалось сбить 21 вражеский снаряд. К сожалению, остальные 10 попали.

Городской голова Виталий Кличко под вечер сообщил о гибели трех жителей Киева. Среди тех, чью жизнь унесла российская ракета, – 17-летняя девушка.

Известно также о том, что 5 жизней оккупанты унесли в результате удара по многоэтажке в Вышгороде. В общей сложности пострадали 35 человек. Среди них было шестеро детей, младшему из которых – всего 5 лет.

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