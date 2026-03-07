Укр Рус
Економіка Новини економіки Знеструмлення в 7 областях України: куди бив ворог у ніч на 7 березня
7 березня, 11:36
Знеструмлення в 7 областях України: куди бив ворог у ніч на 7 березня

Дарина Пшенична
Основні тези
  • Внаслідок масованої атаки 7 областей України залишились без електроенергії.
  • У Києві без опалення залишилися 1 905 будинків, а загалом у столиці майже 2 700 багатоповерхівок без тепла.

Внаслідок чергової масованої атаки 7 областей України залишились без світла. Енергетики вже почали ремонтні роботи, де дозволяє безпекова ситуація.

Які регіони залишились без електроенергії?

Про те, де почали відновлювати енергетику, йдеться в повідомленні Укренерго.

Після масованої атаки в ніч на 7 березня постраждали об'єкти енергосистеми. Зокрема відомо про знеструмлення у 7 областях:

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Вінницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Хмельницька.

Де дозволяє безпекова ситуація – тривають відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, 
– зазнчили в Укренерго.

Зокрема там наголосили, що внаслідок сьогоднішньої та попередніх атак діють вимушені заходи обмежень, Йдеться про:

  • графіки обмежень потужності для промисловості;
  • графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Водночас Укренерго рекомендує враховувати погодні умови та перенести користування потужними електроприладами на денний час з 11:00 до 15:00. Адже саме цей період є найефективнішим у роботі сонячних станцій.

Які наслідки обстрілу в Києві?

Водночас за повідомленням Міненерго атака стала 5 масованою від початку року. Основна ціль удару – енергетика. Окрім знеструмлень в різних регіонах України, є ще проблеми з теплопостачанням у столиці. 

За повідомленням мера Кличка у місті без опалення залишились 1 905 будинків.

Якщо враховувати оселі, у яких тепло не змогли відновити після попередніх атак – загально без опалення в столиці майже 2 700 багатоповерхівок.

Що відомо про атаку Росії 7 березня та наслідки?

  • Чи не найбільше від обстрілу постраждала Буковина. Ціль ворога – об'єкти енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині триває ліквідація наслідків. 

  • Зокрема росіяни вдарили по Харкову новою ракетою. У Київському районі – приліт по п'ятиповерхівці. Внаслідок удару зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи, 15 людей постраждали.